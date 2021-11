Hamilton fa un cop sobre la taula; passa a Verstappen a pista i s'emporta la victòria al Brasil

@EP





Lewis Hamilton ha donat un cop sobre la taula al Gran Premi del Brasil. Després de diverses carreres on Verstappen ha dominat amb molta solvència, Mercedes ha reaccionat i ha posat un cotxe guanyador perquè l'anglès hagi tret tot el talent per sortir amb 25 punts més sota el braç.





La cursa ha començat vibrant. Hamilton partia des de la desena posició i en tot just cinc voltes estava quart. S'ha tret de sobre cotxes més lents en poques voltes i s'ha situat darrere del seu company d'equip. Verstappen havia fet tot perfecte. A la sortida havia passat a Bottas i començava a obrir espai amb el britànic.





Tot i això, Hamilton ha passat a Bottas i a Pérez sense grans problemes i s'ha posat darrere de Verstappen. L'holandès tenia gairebé quatre segons, però una parada una volta abans de Mercedes l'acostava a un segon i mig de Verstappen. A partir d'aquí, han estat la resta de les voltes enganxades. En el primer intent, l'holandès ha forçat el britànic a anar-se'n per fora de la pista.





En l'intent següent Hamilton ja no ha perdonat. Al mateix lloc. La corba 4. Amb un cotxe molt més ràpid a la recta l'ha superat abans d'arribar a la frenada i ha començat a estirar la distància amb el pilot de Red Bull. Una demostració de la velocitat que ha tingut el Mercedes durant tot el cap de setmana i el que ha lluitat Hamilton per continuar enganxat a la lluita pel mundial.





Per darrere, Bottas ha tancat el podi. Carlos Sainz al final ha acabat sisè i ha estat durant tota la cursa darrere del seu company Leclerc. Per part seva, Fernando Alonso ha estat novè per tornar a sumar punts en un altre cap de setmana sòlid d' Alpine en la seva lluita amb Alpha Tauri.





La propera batalla serà a Qatar el proper cap de setmana. Un circuit completament nou per a la F1 i que no és clar qui serà el dominador. Red Bull i Mercedes es continuen alternant els dominis.