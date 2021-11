La pandèmia del coronavirus va ensenyar el camí per combatre el canvi climàtic a llarg termini

@EP





La crisi sanitària del coronavirus va suposar moltes coses negatives per a la societat. Tot i això, la Terra ha notat una millora substancial, ja que s'han reduït de manera dràstica les emissions d'efecte hivernacle durant les setmanes on el món es va aturar completament.





En aquest sentit, un estudi on han participat més de 20 universitats internacionals i dels Estats Units han assenyalat quatre components atmosfèrics per a un estudi en profunditat. Els dos gasos més importants d'efecte hivernacle són el diòxid de carboni i el gas metà; els contaminants de l'aire són més contaminants són l'òxid de nitrogen i les partícules microscòpiques.





La realitat és que durant les setmanes on el món es va aturar és que el CO2 va continuar creixent al mateix nivell que les dades anteriors a la pandèmia, però l'estudi va assenyalar que es van reduir les emissions de diòxid de carboni van caure un 5,4%.



"Durant les interrupcions socioeconòmiques anteriors, com l'escassetat de petroli del 1973, es podia veure immediatament un canvi en la taxa de creixement del CO2", va dir en un comunicat David Schimel, director del grup de carboni de Jet Propulsion Laboratory.







LES RAONS DEL RESULTAT





L'estudi realitzat va prendre dades del satèl·lit Orbiting Carbon de la NASA. El més sorprenent és que la caiguda va ser significativa, un 5,4%, però la realitat és que les concentracions atmosfèriques van estar al mateix punt. A més, l'oceà va absorbir tant CO2 com en anys anteriors.





Els investigadors van assenyalar que els òxids de nitrogen quan entren en contacte amb la llum solar poden reaccionar amb altres compostos atmosfèrics. "La química del NOx és aquesta bola de fil increïblement complicada, en què tires d'una part i les altres cinc canvien", va assegurar l'autor principal de l'estudi.





Quan van caure aquests òxids de nitrogen es va reduir de manera dràstica el nivell global d'ozó. L'estudi va revelar que el contaminant reacciona i forma una molècula de curta durada que l'anomenen radical hidroxili i que tenen un paper molt important en la descomposició dels gasos de llarga durada a l'atmosfera.





Un cop es va reduir l'òxid de nitrogen es va netejar la contaminació de l'aire, però la pandèmia va fer limitar la capacitat de l'atmosfera per netejar el gas metà. Aquest és un altre dels gasos importants amb efecte d'hivernacle.





EL GAS METAN





En aquest sentit, l'estudi va analitzar i demostrar que molècula a molècula, el gas metà és molt més eficaç que el CO2 per atrapar la calor a l'atmosfera. La reducció d'aquests gasos durant el període de pandèmia no és clar, però un estudi va donar la dada que es va reduir un 10% més o menys.





Tot i això, la caiguda d'aquests gasos no van aconseguir que disminuís la concentració d'aquest gas metà a l'atmosfera. El metà és el gas que va créixer al voltant d'un 0,3% durant l'any passat, cosa que va significar la taxa més ràpida de la darrera dècada.





QUÈ HAN APRÈS DE LA PANDÈMIA?





Les emissions van tornar a nivells anteriors de la pandèmia, cosa que significa que l'activitat humana estava provocant més del que és assumible i recomanable. Durant aquest període de temps moltes empreses van estar tancades, així que el normal hauria estat que hagués baixat molt més del que ho va fer.





"Això suggereix que reduir l'activitat en aquests sectors industrials i residencials no és pràctic a curt termini" com una manera de reduir les emissions, ha assenyalat l'estudi. "Reduir les emissions d'aquests sectors de forma permanent requerirà la transició a una tecnologia amb baixes emissions de carboni", han conclòs els autors.







Per tant, la pandèmia ha ensenyat el camí que cal seguir. Els investigadors han descobert que a curt termini aquest sistema no és bo, però per això la COP26 ha acordat reduir el carboni per intentar salvar el canvi climàtic que segueix imparable.