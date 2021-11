Espanya es classifica per al Mundial de Qatar 2022

Jugadors de la Selecció espanyola - @EP





A la Selecció Espanyola de futbol li valia un empat davant Suècia per classificar-se per al Mundial de Qatar 2022. Però va guanyar. Ho va fer amb dificultats, perquè davant tenien un combinat que va saltar al terreny de joc amb la clara idea de dominar les dues àrees. I ho van fer, forts en defensa i afortunadament per als homes de Luis Enrique, sense gaire sort en atac.





Suècia va decidir tancar-se a la seva àrea i sortir al contraatac a la més mínima oportunitat. Però quan ho van fer només van aconseguir fregar el pal. Això i la seva forta línia defensiva va fer que arribessin els darrers minuts amb el marcador indicant un empat a zero. I és que les pilotes penjades a l'àrea per part dels jugadors de La Roja o els seus xuts a porta no arribaven a res perquè es trobaven sempre amb jugadors rivals.





Fins al minut 86. Aleshores Álvaro Morata va marcar el gol de la victòria després d'un xut d'Olmo. Espanya es va col·locar com a primera classificada del Grup B i va aconseguir així el pas directa al mundial de Qatar 2022.





No ha estat gens fàcil. La selecció espanyola no es troba en el millor moment i moltes vegades li ha faltat inspiració en atac. Però, malgrat tot, han aconseguit remuntar i col·locar-se en primera posició. I ara tenen temps per preparar la competició mundial.