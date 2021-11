Escrivá penalitzarà les empreses que acomiaden els seus treballadors els divendres

José Luis Escrivá - @EP





El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, està preparant un pla per penalitzar les empreses que abusin dels seus treballadors i disparin la taxa de temporalitat. Sobretot aquelles que acomiaden els seus treballadors els divendres i els contracten novament els dilluns, per estalviar-se la cotització del cap de setmana. Segons La Informació, es produeixen un total de 90.000 a Espanya cada divendres.





A més, també és habitual que es doni de baixa els treballadors a l'estiu, cosa que Escrivà considera que és “intolerable”. Tot i això, és una pràctica facilitada pel sistema, que possibilita donar d'alta i de baixa de forma senzilla.





Segons el mitjà esmentat, durant aquest 2021 s'han produït més de 90.000 baixes cada divendres, cosa que es tradueix en 3,7 milions d'acomiadaments en cap de setmana. A més, els registres de la Seguretat Social mostren que dilluns són els dies en què es produeixen més altes.





Si es miren les dades prèvies a la pandèmia, es pot veure que un de cada cinc contractes duren un dia; un terç dels contractes duren cinc dies o menys (en aquests s'inclouen els contractes que fan les empreses que donen de baixa els seus treballadors els caps de setmana) i, per altra banda, tres de cada cinc contractes duren menys d'un mes.





Per posar fre a la temporalitat, el 2018, el Govern va pujar la cotització d'aquests contractes del 36% al 40%. Però l'Executiu actual considera que això no ha estat suficient i, per això, prepara noves mesures que penalitzin les empreses que abusin de la temporalitat.