La Fundació Pere Mitjans demana ajuda per continuar amb el seu model d'atenció a persones amb diversitat

@Fundació Pere Mitjans







La Fundació Pere Mitjans, des de fa més de 40 anys, dóna suport a persones amb diversitat funcional en pisos petits en la comunitat, així com en centres d'atenció diürna, tal i com recomana la “Convenció del Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides”.





Aquest sistema, que destaca per la inclusió de les persones amb diversitat en la societat, necessita una ràtio elevada de professionals per fer-ho. De fet, els habitatges i tallers tenen més professionals d'atenció directa dels que diu la normativa des de l'any 1977, i això ha portat a una bona qualitat de vida de les persones amb grans discapacitats que s'hi atenen.





Ara per ara viuen 114 persones amb grans necessitats de suports de professionals repartides en 18 pisos a Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat. Els bons resultats en la qualitat de vida s'han demostrat en enquestes i fins i tot en estudis científics reconeguts. Però ara aquest model està en perill per l’insuficient finançament que proposa la Generalitat.





En aquest moment hi ha discussió sobre el model residencial de persones grans i persones amb discapacitats, sobretot després de l'experiència en la pandèmia, i s'està arribant al consens que són millors els serveis residencials petits que grans, i millor dins la comunitat. En aquest moment, una entitat com la Fundació Pere Mitjans, ha de recular en la seva forma de treballar i disminuir les hores de professionals d'atenció directe.





Per aquesta raó, des de la Fundació es fa una crida a tothom per aconseguir revertir aquesta situació i aconseguir el finançament suficient per part de les administracions per garantir el model comunitari de suports a les persones amb capacitats diverses, que fa tants anys que funciona.