El Grup Mimara recapta 6.000 euros en favor de la Marató de TV3

El grup sociosanitari Grup Mimara, en col·laboració amb el Parc Samà, va organitzar el "Dia Mimara per la salut mental', que ha sigut tot un èxit de recaptació en unes jornades que, com a colofó, van tenir el sopar benèfic, realitzat a la Sala el Marquesado, on van participar 200 comensals.





En total, segons han informat a Catalunyapress des del Grup Mimara, han recaptat 6.000 euros. Però tot i així, i tal i com ampliarem a continuació, es poden seguir fent donacions fins al 19 de decembre.





Sopar Benèfic - @Grup Mimara





Sota el nom #YouAreNotAlone, es va celebrar el sopar benèfic on va assistir Oliver Klein, alcalde de Cambrils; Pere Segura, alcalde de Vila-seca; Jordi Llopart, alcalde de Creixell; Mateu Montserrat, alcalde del Pla de Santamaria, Óscar Sánchez, alcalde de Constantí; Martí Barberà, regidor de sostenibilitat, urbanisme i habitatge de l'ajuntament de Valls; Lluïsa Brull, presidenta del Col·legi d'infermers i infermers de Tarragona; Saloua Bichri, consol del Marroc a Tarragona; o Ricard Checa, president de l’observatori de drets humans de Catalunya.





També hi van estar presents personalitats del sector de la salut, a més del sector empresarial i institucional de Tarragona. Com a representació de l’organització de l’esdeveniment, hi va assistir el fundador del Grup Mimara, Miguel Márquez, a més de les diferents directores de les residències que conforma el Grup Mimara a la zona de Tarragona. Per part del Parc Samà hi van assistir Francisco Castillo Acero, conseller delegat de DNA, Marketa Stverakova, directora de DNA i directora general del Parc Samà, i Maria Luisa Alonso, Directora de Certificacions i Avals de DNA.





En el seu discurs Márquez va afirmar: "Vull agrair el treball de tots per fer possible aquest dia i donar visibilitat a la salut mental. També m’agradaria posar en valor al gran treball que han realitzat els treballadors de Mimara, que han estat al peu del canó en una pandèmia tan complicada".





Els diners recaptats van arribar a través del sopar solidari, el sorteig benèfic i la fila zero, que seguirà oberta fins al dia de la La Marató de TV3 2021 (19 de desembre).





Les donacions d'aquesta fila zero es poden fer al compte bancari: ES90 0049 2601 0328 9484 9857.