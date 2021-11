Lleida està en avís per neu i Girona per vent i onatge aquest dilluns, en un dia de baixada de temperatures

Vent i pluja @ep





Quatre províncies de l'est peninsular tindran dilluns avisos de nivell groc (risc) per fenòmens meteorològics com la neu, el vent, l'onatge o les pluges, segons la predicció de l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) per a aquest 15 de novembre, jornada en què s'espera una baixada de temperatures general.





En concret, s'han activat avisos per nevades a Osca i Lleida; per vent a Osca, Girona i Lleida ; per pluges a les Balears (illes d'Eivissa, Formentera, Mallorca i Menorca), i per onatge a les Balears (Mallorca i Menorca) i Girona .





Segons la predicció d'aquest dilluns de l'Aemet, estarà ennuvolat o cobert amb xàfecs freqüents que podrien ser localment forts i anar acompanyats de tempesta a les Balears, principalment a Mallorca i Eivissa.





A primeres hores també s'esperen ruixats localment forts a punts del litoral central de Catalunya. De manera més feble i dispersa, aquests podrien estendre's a altres zones de Catalunya i cap de la Nao.





Al Cantàbric, alt Ebre i Pirineus, s'esperen pluges febles en general, una mica més intenses i freqüents al cantàbric oriental i Pirineus, tendint a remetre.





També es preveuen cels ennuvolats o amb intervals ennuvolats en altres zones de la meitat nord, predominant la nuvolositat baixa a l'altiplà Nord i Galícia, i amb probabilitat d'alguna precipitació feble al sistema Central i la Ibèrica.





I estarà poc ennuvolat en general a la resta, encara que amb alguns intervals al sud-est de la Península, mentre que a les Canàries, es produiran intervals ennuvolats amb núvols alts.





La cota de neu aquest dilluns se situarà als 1.400 metres als Pirineus i al sud del sistema Ibèric, ia la resta d'àrees de muntanya de la meitat nord serà d'uns 1.600 metres.





Durant la jornada també hi haurà probabilitat que es produeixin boires matinals a àrees muntanyoses del centre i nord peninsulars i a l'altiplà Nord.





Pel que fa a les temperatures, les màximes experimentaran un descens, encara que a l'entorn d'Alborán i a l'altiplà Nord s'espera un ascens. Les mínimes pujaran al nord-oest i baixaran a Balears i la resta de la Península. També es produiran gelades febles als Pirineus i, de forma local, en altres àrees muntanyoses i l'altiplà Nord. A les Canàries s'esperen pocs canvis tèrmics.





Finalment, el vent serà aquest dilluns del nord fort o amb intervals de fort a les Balears, Pirineus i l'Empordà (Girona) ; de component nord a la resta de la Península, amb cops forts a la vall de l'Ebre i sistema Ibèric; a l'Estret bufarà de ponent amb tendència a rolar a llevant al final; i a les Canàries serà de l'est i nord-est.