Alemanya notifica la taxa d'incidència acumulada més alta des de l'inici de la pandèmia

Les autoritats d'Alemanya han informat aquest dilluns que la taxa d'incidència acumulada durant els últims set dies al país ha superat per primera vegada la barrera dels 300 casos per cada 100.000 habitants des de l'inici de la pandèmia de coronavirus, enmig d'un repunt durant les últimes setmanes.

L'Institut Robert Koch, l'ens governamental encarregat del control de malalties infeccioses, ha indicat a la seva pàgina web que aquesta xifra se situa en 303 casos per cada 100.000 habitants, amb prop de 252.000 contagis detectats durant l'última setmana.





Així mateix, ha detallat que durant les últimes 24 hores s'han registrat 23.607 positius i 43 morts, la qual cosa eleva les xifres totals a 5.045.076 i 97.715, respectivament, des de l'inici de la pandèmia al març de 2020.





D'altra banda, ha manifestat que en aquests moments hi ha al voltant de 453.100 casos actius al país, mentre que unes 4.494.300 persones s'han recuperat de la Covid-19, incloses prop de 16.400 durant l'últim dia.





La cancellera alemanya en funcions, Angela Merkel, va llançar el dissabte un missatge a la població perquè es vacuni contra el coronavirus, alhora que va alertar que venen "setmanes molt difícils" per al país. "Només hem d'aprofitar les vacunes, aprofitar-les ràpidament. Els demano que ho facin i que tractin de convèncer també els seus familiars i amics", va dir.





Així mateix, la cancellera va reclamar als governs federal i estatals que concretin "molt ràpidament" un valor llindar comú "per sobre del qual es puguin prendre mesures addicionals per contenir la pandèmia" de forma vinculant, segons siguin els nivells d'infecció regionals.





Està previst que els ministres principals dels estats federats es reuneixin el 18 de novembre per abordar la possibilitat d'imposar noves mesures per combatre l'avanç del virus si la situació epidemiològica no millora.