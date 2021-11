Mor el metge Jordi Cervós, primer rector de la UIC, als 91 anys

Jordi Cervós @ep





El metge Jordi Cervós , que va ser primer rector de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), ha mort aquest diumenge a la tarda, segons ha informat la institució en un comunicat aquest dilluns.





Cervós va estudiar Medicina a les universitats de Barcelona i Saragossa i es va traslladar a l'Alemanya federal el 1952, on es va especialitzar i va començar la seva carrera investigadora, per la qual va descobrir l'existència de nervis a les arterioles: "Per això se'l recordarà com el pare de la microcirculació cerebral".





Va viure al país germànic gairebé 40 anys, i va ser vicepresident de la Universitat Lliure de Berlín, catedràtic de l'Institut de Neuropatologia de la mateixa universitat i president de la Societat Alemanya de Neuropatologia i Neuroanatomia.





Va tornar a Barcelona el 1997 per ser el primer rector de la llavors recentment creada UIC fins al 2001, moment a partir del qual va ser el seu director de Relacions Internacionals fins al 2007.

Un dels laboratoris de la facultat de Medicina de la UIC porta el seu nom, i té set doctorats honoris causa atorgats per universitats alemanyes, japoneses, russes, gregues i espanyoles.





Membre de la Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya, va ser Gran Creu al Mèrit Civil de la República Federal Alemanya, Gran Creu de l'Ordre Civil d'Alfons X el Savi o Creu de Sant Jordi el 2002.