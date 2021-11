“L'habitació tancada”, una arriscada proposta teatral de Loredana Volpe (Sala Versus Glòries)

El principal avantatge que ofereixen les sales de teatre de l'off Barcelona és la possibilitat de programar obres arriscades i noves la presència de les quals als teatres convencionals és escassa, per no dir nul·la. Els escenaris escènics de mida reduïda poden assumir, en canvi, l'hostalatge de propostes d'aquesta índole, facilitant-ne el desenvolupament en forma diferent de la pròpia dels teatres “a la italiana”. La Sala Versus Glòries és un dels espais esmentats i per això l'interès que ofereixen sempre les seves estrenes, a les quals cal anar amb l'esperit obert al descobriment d'espectacles sempre sorprenents i susceptibles de crear polèmica.





Teatre Versus glòries @Pablo-Ignacio de Dalmases





Loredana Volpe, fundadora del grup escènic La Salamandra, fundada a Caracas i resident a Barcelona des del 2015, que té com a objectiu el retorn als clàssics, va obtenir el 2020 el premi Born a la residència teatral amb “El Nino”. Presenta ara a la Sala Versus Glòries la seva nova producció titulada “L'habitació tancada” de la qual és autora i que defineix com una obra de gènere fantàstic i suspens, inspirada en tres contes: “The monkeys paw”, de Williams Jacobs -potser el més conegut de tots-, “Blind spot”, de Barry Perowne i “The hounds of Tindalos”, de Frank Belknap.





D'acord amb el que explica Loredana “prenent com a columna vertebral l'argument de “Blind spot” (Punt mort), que tracta sobre un dramaturg que busca revelar el misteri de l'habitació tancada, La Salamandra ha creat un espectacle que aplega les tres històries, amb nous personatges i sempre amb la idea de partir de textos literaris per anar més enllà en l'escenificació amb l'objectiu de trobar un llenguatge que permeti portar a l'escena l'efecte d'hesitació, de què parla Todorov, o «suspensió de el dubte» propi de les ficcions de gènere fantàstic.





Com La Salamadra és, alhora que una companyia teatral, una escola de formació d'actors, on els intèrprets acrediten la seva preparació en el desenvolupament d'aquesta funció que té plantejament una mica confús, però que exigeix un ritme trepidant en què els participants no només s'han de moure amb soltesa en escena, sinó realitzar meteòriques curses per les escales d'una de les zones de butaques.





Amb Volpe hi han col·laborat Marc Pujol, Patrícia Mendoza, Xavier Pàmies, Anna Casas, Chap Rodríguez Rosell i Ignasi Guasch. La música és original Alvar Llusà-Damiani i la radiofonista Dolors Martínez ha aportat també el seu esforç personal al projecte.