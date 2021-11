Worten i Naturgy s'alien per oferir als clients solucions d'autoconsum i mobilitat sostenible

Worten i Naturgy s'han unit per oferir als clients de la distribuïdora d'electrodomèstics i electrònica de consum solucions d'autoconsum i mobilitat sostenible a través dels seus canals de venda.





Signatura de l'acord entre Worten i Naturgy / @Naturgy





Els clients de Worten que contractin el servei d'instal·lacions fotovoltaiques de Naturgy podran obtenir al voltant d'un 40% d'estalvi a la factura anual d'electricitat, ja que es beneficiaran d'una de les tarifes més atractives per retribuir l'excedent d'energia que existeix actualment el mercat.





Aquesta aliança es llança amb una oferta promocional de 200€ de descompte sobre el preu final a client, aprofitant el moment amb el mes de descompte de Blackfriday .





Naturgy i Worten oferiran un servei integral clau en mà que inclou des del subministrament de les plaques fotovoltaiques, fins als tràmits administratius, gestionant les subvencions de manera gratuïta, i amb la possibilitat de contractar el manteniment de les plaques i una tarifa 100% renovable amb pagament d'excedents competitiu.





Ambdues companyies també oferiran a través de Worten la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, que permetran als clients disposar d'una solució personalitzada i sostenible amb energia 100% renovable.





Naturgy també gestionarà sense cost les subvencions de l'Administració per promoure l'energia fotovoltaica, així com el Pla Moves III, i informarà sobre les bonificacions que els ajuntaments ofereixen a cada municipi per promoure aquest tipus d'instal·lacions.





El director general de Comercialització de Naturgy, Carlos Vecino, va destacar que, amb aquesta nova aliança, “la companyia fa un pas més en la seva aposta per la transició energètica, en facilitar l'autoconsum i la mobilitat sostenible, i oferir productes adreçats a clients més compromesos amb el medi ambient i que volen fer una gestió activa de la demanda Solució clau en mà”.





Per part seva, Gonçalo Carvalho, director d'e-commerce de Worten, comenta: “A Worten apostem per l'experiència del client donant resposta a les seves necessitats i demandes actuals i oferint valors afegits que garanteixin una experiència de compra diferencial. Així, incorporem avantatges fonamentals com un catàleg de productes amb més d'1 milió de referències al nostre canal online, un servei de lliuraments a domicili gratuït, la possibilitat de finançar les compres i una garantia de satisfacció de 100 dies per a compres d'alta implicació, entre molts altres avantatges”.





L'energia solar és una de les solucions energètiques amb més potencial d'estalvi. Una família que resideixi en un habitatge unifamiliar pot estalviar més de 600€ a l'any. A més, és sostenible i respecta el medi ambient i evita l'emissió de més de 1.500 kg de CO2 cada any.