“Partículs paral·leles”: la invasió de la intimitat per les noves tecnologies (Akadèmia)

Partícules paral·lels /@Pablo-Ignacio de Dalmases





Les estrenes teatrals són, actualment, funcions normals que no requereixen de cap litúrgia especial, ni tampoc de vestimenta que sobrepassi la que portem al llarg de la jornada. Això no vol dir que no hi hagi els que es vesteixin una mica més apropiadament, sobretot en el cas d'algunes senyores, però la sorpresa que ens vam portar a l'última estrena del Teatre Akadèmia va ser majúscula. Aquest local està precedit per un ampli vestíbul descobert que fa les funcions de vestíbul a l'aire lliure, en què és possible passejar o esperar l'inici de la funció còmodament assegut en algun dels bancs existents. Quan s'obre l'accés a la sala, els espectadors formen una cua ordenada per presentar les entrades i oferir el canell al control de temperatura que exigeixen les normes de prudència sanitària. Doncs bé, a la nit de l'estrena de “Partícules paral·leles” observem que entre el públic assistent hi havia dues senyores elegantment vestides amb un quimono japonès de gala, cosa que ens va fer suposar que l'espectacle tindria algun tipus de lligam amb l'Imperi del Sol Naixent. I així va ser, en efecte, com es veurà més endavant.





Aclarim abans que, segons ens van explicar, el títol fa referència a un fenomen descobert per Albert Einstein i conegut amb el nom de quantum entanglement, segons el qual hi ha certes partícules que, malgrat estar situades en punts molt distants de l'Univers, poden desenvolupar un comportament paral·lel. Dit d'una altra manera, que un estímul aplicat a una té un efecte en l'altra. Afegim que no se'ns assoleix la relació que el tal quantum entanglement té amb les tres històries que conformen aquesta funció que, també segons els seus creadors, “parlen de com la tecnologia està canviant la manera com vivim, ens relacionem i estimem en un segle XXI que avança, a velocitat subatòmica, cap a la digitalització, la distanciació i la virtualització”.





Això sí que és, en canvi, una cosa tangible, ja que allò determinant de les formes socials del nostre temps han quedat indefectiblement subordinades a l'aparició de noves tecnologies. A la primera història -aquesta és la que passa entre dues persones aparentment situades al Japó- es tracta d'un nou servei que atén necessitats socials a través d'una atenció personal retribuïda; a la segona, l'acompanyament de la solitud mitjançant “l'amic ideal”, un robot de bella aparença humana; i el tercer, la situació més plausible, el contacte entre dos adolescents a través de les converses que mantenen amb els seus mòbils respectius i que acaben propiciant una trobada real que serà definitiva. És certament la història més real i alhora la més esperançadora.





L'espai escènic de l'Akadèmia es divideix per a aquests efectes en tres zones, cadascuna marcada per un element ambiental i que corresponen a les diferents seqüències: un banc exterior, uns llits i una taula de menjador amb cadires.





“Partículs paral·leles”, que va obtenir el premi al Millor Espectacle de la 25a Mostra de Teatre de Barcelona, és obra d'Iván Andrade, que ha dirigit la seva posada en escena i interpreta també un dels papers juntament amb Àlex Sanz, Rina Ota, Roger Guitart, Laura Gaja i Andy Fukutome.





Tots ells pertanyen a The Amateurs Company, una formació fundada el 2016 pel citat Andrade, amb Clara Bes i Alexandre Dupuis, que creu “que el teatre va emergir com un ritual de corporalització; un esdeveniment que tenia com a objectiu proporcionar un coneixement a través d'una experiència transcendental o catàrtica” per la qual cosa inverteixen molt en “investigació sobre comunicació cos a cos, desenvolupant un treball escènic que toqui autènticament l'espectador, ja que creiem que aquest és un valor singular i essencial del teatre”. Amb aquest bagatge i en tan sols cinc anys han viatjat al Regne Unit, França, Canadà, Taiwan i Austràlia.