Gortázar "no veu el sentit" a reduir l'accés a fons europeus a bancs que tanquin oficines a pobles

Trobada 'Fons europeus per a la transformació: dissenyant una estratègia país - @EP





El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha afirmat aquest dilluns que els bancs "no tenen una tasca de beneficiar-se dels fons europeus, sinó d'ajudar a que aquests fons arribin als clients", per la qual cosa ha sostingut que "no li veu el sentit" a la proposta de reduir l'accés als fons europeus als bancs que tanquin oficines a pobles, ja que "excloure'n una entitat financera" és "fer mal als clients".







Així s'ha manifestat durant la seva participació a la trobada 'Fons europeus per a la transformació: dissenyant una estratègia país' organitzat per El País i Deloitte, sobre una proposta de Podem de limitar l'accés a algunes entitats pel tancament d'oficines a petites localitats.





Sobre això, Gortázar ha recordat el "compromís" de l'entitat de "no tancar cap sucursal quan sigui l'última en un codi postal". "Quan tanquem sucursals, que les tancarem, estem parlant que el 90% de les que tanquem estan a menys de 500 metres d'una altra", ha afegit.





El conseller delegat de CaixaBank ha assenyalat la importància de l'efecte multiplicador dels fons europeus: "Far bé 70.000 milions seria fantàstic, però si fem servir bé 140.000 o 210.000 milions, que és l'efecte multiplicador que pot fer la inversió privada, part d'ella per suposat amb els recursos propis de les empreses, però una bona part també amb finançament aliè, com de les entitats, l'impacte serà el doble o el triple".





Tot i això, ha afirmat que "cal confiança" perquè es mobilitzi aquest capital addicional i ha ressaltat la necessitat d'abordar reformes estructurals, que poden ser "tan o més important que la pròpia arribada dels fons europeus".