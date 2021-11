Endesa, Bankinter i OHLA formen una 'mega aliança' per impulsar la rehabilitació energètica d'habitatges

Representants d'Endesa, Bankinter i OHLA /@EP





Endesa, Bankinter i OHLA han arribat a un acord per desenvolupar una solució 'clau en mà' per a la rehabilitació d'habitatges amb l'objectiu que siguin energèticament més eficients i a més facilitar-los l'accés als Fons Europeus 'Next Generation', han informat les companyies.





L'acord ha estat subscrit per la consellera delegada de Bankinter, Maria Dolores Dancausa; el conseller delegat d' Endesa, José Bogas; i José Antonio Fernández Gallar, conseller delegat de OHLA.





En concret, Endesa, a través de la seva línia de negoci Endesa X, i OHLA assumiran conjuntament la figura d'agent rehabilitador i faran els estudis de viabilitat per oferir a la comunitat la solució òptima des del punt de vista de les instal·lacions energètiques, la construcció, l'estalvi energètic i la subvenció.





Bankinter gestionarà el finançament necessari per dur a terme la rehabilitació energètica d'aquests edificis residencials fins a l'arribada de les ajudes procedents dels fons europeus de recuperació Next Generation UE.





D'aquesta manera, les comunitats de veïns podran disposar amb caràcter immediat el finançament necessari per emprendre aquestes millores, que a més d'avantatges ambientals suposarà estalvis importants en consum energètic, amb un producte adaptat a les necessitats de cada comunitat i en unes condicions de mercat molt atractives.





Tots tres grups van destacar que aquesta aliança suposa un pas ferm de cara a la seva aposta per construir ciutats més sostenibles.





Així, gràcies a aquest acord, preveuen que s'impulsarà el desenvolupament i la regeneració urbana "apostant per espais més inclusius, assegurances, resilients i sostenibles, tal com reclama l'objectiu 11 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per l'ONU el 2015" .





El finançament per als projectes, a càrrec de Bankinter, s'articularà mitjançant un préstec per un import de fins a un milió d'euros, amb un termini màxim de 12 anys, que no requereix obrir compte al banc ni contractar altres productes addicionals i que es formalitza amb la signatura digital.