La mare de la víctima d'Igualada demana a Sánchez "pena de mort" per als violadors

Fa dues setmanes, una noia de només 16 anys va ser brutalment violada a Igualada quan tornava a casa després d'una nit de festa. La seva mare no va dubtar a informar que l'adolescent era a l'UCI, que no recordava res a causa d'un fort traumatisme cranioencefàlic i que els seus agressors li havien provocat lesions internes que la van fer passar per quiròfan. Ara, va un pas més enllà i demana “la pena de mort” per als seus violadors.





Ho ha fet en una nova carta, aquest cop enviada mitjançant missatge de veu, al president Pedro Sánchez. La mare de la víctima s'hi dirigeix i li pregunta "pot vostè dormir a les nits tranquil".





Després, segueix: "Perquè jo no puc, ni podré ja mentre visqui! Les famílies afectades estan prenent medicació per poder dormir, les famílies afectades es posen malaltes per tant de dolor".





Per això, demana que s'acabi d'una vegada per totes amb la "plaga de violadors". A més, afegeix: "Les dones volem viure segures i demanem que es prenguin mesures des de ja. Si jo estic trencada de dolor, imagini's les altres famílies afectades".





La mare de la víctima assegura que quan violen una noia, "li destrossen la vida". Aquest és el motiu pel qual li diu, no només a Sánchez sinó també a la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que “no valen les paraules, valen les accions”. Per això exigeix que endureixin les lleis: "Pena de mort per als violadors ja".