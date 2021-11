Aitana, guardonada amb l'Europe Music Award de MTV al 'millor artista espanyol'

La cantant catalana Aitana /@EP





La cantant catalana Aitana ha obtingut el premi Europe Music Award en la categoria de 'millor artista espanyol', imposant-se a altres músics finalistes com C. Tangana, Pablo Alborán, Ana Mena i Col·lectiu Da Silva.





"Mil milions de gràcies a tots per aquest tros de premi. No puc estar més feliç. Desitjant que arribi a caseta per posar-lo en un lloc guai", ha escrit la cantant a les seves xarxes socials, ja que no ha estat present a la gala celebrada a Budapest per poder recollir aquest guardó.





"Gràcies per tot, per aquestes setmanes de bogeries precioses (realment aquests últims anys) i aquest premi que mai no vaig pensar que tindria. Tot això és per i per a vosaltres", ha assenyalat Aitana.





Al llarg de la nit, Ed Sheeran s'ha coronat com a triomfador gràcies als premis a 'Millor artista', i 'Millor cançó' per 'Bad Habits'. Per la seva banda, Lil Nas X ha obtingut el 'Millor vídeo' per 'MONTERO' (Call Me By Your Name), i BTS s'ha fet amb el major nombre de guardons inclosos 'Millor artista pop', 'Millor K-Pop' , 'Millor grup' i 'Millors fans'.





Per primera vegada el grup Maneskin ha aconseguit un premi EMA amb la distinció a 'Millor artista rock', mentre que la presentadora de la nit, l'artista Saweetie, ha obtingut el de 'Millor artista revelació'.





Així mateix, Nicki Minaj ha estat triada com a 'Millor artista de Hip-Hop' i Olivia Rodrigo com a 'Millor push', mentre que Maluma ha estat guardonat com a 'Millor artista llatí' i YUNGBLUD com 'Millor artista alternatiu'.





El premi a 'Mejor col·laboració' ha anat a parar a les mans de Doja Cat ft. SZA per 'Kiss Me More' i David Guetta ha aixecat el de 'Millor artista d'electrònica'. Finalment, Billie Eilish ha estat reconeguda amb el 'Millor vídeo amb missatge positiu'.