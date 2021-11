Prendre antibiòtics augmenta el risc de patir Covid-19 greu

Un grup d'investigadors de l'Institut per a la Investigació a l'Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol) han conclòs, després de fer un estudi entre els pacients diagnosticats de Covid-19 entre març i juny de 2020 a Catalunya, queprendre antibiòtics els dos anys previs a la infecció augmenta el risc de patir símptomes greus.





Així ho han explicat des d'IDIAPJGol en un comunicat als mitjans a què ha tingut accés Catalunyapress, en què han informat que van participar 280.679 persones a l'estudi, de les quals 146.656 havien pres antibiòtics en els dos anys previs a contraure el Covid- 19 i 25.222 (9%) van passar una infecció greu.





D'altra banda, a l'anàlisi van tenir en compte el tipus de pauta antibiòtica que havien pres els participants. Així, van mirar si els pacients havien tingut una alta exposició –més de quatre prescripcions antibiòtiques els dos anys previs–, el consum d'antibiòtics de màxima prioritat i el consum d'antibiòtics els dos mesos previs a la infecció per Covid-19.





Després d'estudiar-lo detingudament, van veure que el risc de gravetat va ser un 12% més gran entre les persones que havien pres antibiòtics els dos anys previs a contraure la malaltia que entre les persones que no havien pres.





Aquells que havien pres antibiòtics de màxima prioritat van presentar un 25% més de Covid-19 greu en comparació dels pacients que havien pres altres tipus d'antibiòtics.





Per part seva, les persones amb una alta exposició van presentar un 19% més de gravetat per Covid-19 que els que havien pres tres o menys pautes antibiòtiques; mentre que les persones que havien consumit antibiòtics els dos mesos previs a la infecció van presentar un 41% més de gravetat.





MAL ÚS DELS ANTIBIÒTICS





Actualment existeixen quatre grans tipus d'antibiòtics: penicil·lines, cefalosporines, monobactàmics i carbapenemes. I des de fa temps els experts assenyalen la importància de no abusar d'aquest tipus de medicament i, per descomptat, tampoc prendre'ls si s'ha contret un virus, ja que els antibiòtics serveixen per matar els bacteris.









Fer mal ús d'antibiòtics provoca resistència dels bacteris i, per tant, morts. De fet, a Espanya els antibiòtics causen més morts que els accidents de trànsit. I moltes vegades, pacients i metges de capçalera acorden un tractament amb antibiòtics amb la idea errònia de que, d'aquesta manera, es vencerà abans la malaltia.





Així, Espanya fa anys que està situada al capdavant dels paísos que més antibiòtics consumeixen. El 2020, el rànquing era França, Nova Zelanda i Espanya. El 2018, el nostre país tornava a estar en tercera posició per darrere de Turquia i Tunísia.





D'aquesta manera, mentre altres països intenten disminuir el consum d'antibiòtics, a Espanya aquesta pràctica ha anat a l'alça. "El consum total d'antibiòtics a Espanya va pujar un 35% entre el 2000 i el 2015, passant de 500 milions a 700 milions de dosis diàries definides (DDD, principal manera de mesurar el consum de fàrmacs)", va assenyalar el director del Centre per a la Política, Economia i dinàmica de les Malalties, Romanan Laxminarayan, que a més va fer un estudi sobre els antibiòtics .





CONSEQÜÈNCIES DE LA PRESA D'ANTIBIÒTICS





A mesura que surten més estudis, es pot veure que prendre massa antibiòtic no sols genera resistència als bacteris, sinó que influeix en l'aparició d'altres malalties, com el párkinson. A més, tal com apunta aquesta nova investigació, agreuja també els símptomes d'altres com el Covid-19.





Per aquesta raó, cal insistir en la importància de no prendre antibiòtics si realment no són necessaris. Cal no oblidar el que ja hem esmentat anteriorment: només fan front als bacteris, no als virus.