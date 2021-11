TMB presentarà les seves apostes estratègiques al Tomorrow Mobility World Congress

Transport Metropolitanes de Barcelona /@EP





Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) presentarà al Tomorrow Mobility World Congress, que se celebra del 16 al 18 de novembre al recinte de Gra Via de Fira de Barcelona, les seves apostes estratègiques.





Així, la companyia tindrà un expositor al congrés en què acollirà una programació de presentacions sobre els objectius clau de TMB i reptes relacionats amb el futur de la mobilitat, ha informat aquest dilluns en un comunicat.





En aquest expositor es desenvoluparan diferents activitats: per una banda, hi haurà una recepció per atendre els visitants i una zona per a trobades, i, de l'altra, comptarà amb un espai per a la realització de xerrades en què professionals de TMB explicaran projectes, casos d'èxit i les línies clau de l'actuació de la companyia.