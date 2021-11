La Guàrdia Urbana de Barcelona crea una guia per a casos de violència de gènere sense denunciar

Un agent de la Guàrdia Urbana /@EP





La Guàrdia Urbana de Barcelona ha creat una guia d'indicadors d'alerta per ajudar els agents a detectar possibles casos de violència masclista en què no té prou elements per procedir penalment, els quals servirà posteriorment per confeccionar diligències informatives.





És una de les eines que s'inclouen al nou procediment operatiu de violències masclistes del cos policial, que han presentat aquest dilluns en roda de premsa el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle; la tinenta d'alcalde de Drets Socials, Laura Pérez; l'intendent Sergi Amposta i la subinspectora Gemma Alfonso.





Aquest nou procediment operatiu determina les tasques que han de realitzar els agents quan es troben davant de possibles casos de violència masclista que en aquell moment la víctima no vol denunciar per por o perquè han normalitzat comportaments violents o controladors de les seves parelles.





Així, la guia és un qüestionari que té en compte antecedents de violència, manifestacions dels veïns, aspecte i actitud de la presumpta persona agressora, aspecte de l'habitatge, en el cas de presència de menors possibles evidències com seqüeles de lesions o manca de higiene severa, i aspecte i actitud de la víctima.





En cas que la patrulla descarti la possibilitat d‟una situació de violència masclista, però pugui acreditar que es tracta d‟un entorn vulnerable, es comunica la situació a Serveis Socials, i en el cas que sospitin d‟un possible cas de violència masclista es deriva a un referent de la Guàrdia Urbana.





AGENTS REFERENTS



Per a aquesta situació, s'ha creat la figura de l'agent referent de violències masclistes a cadascun dels districtes de la ciutat, que analitza els incidents gestionats pels agents mitjançant la guia d'indicadors i fan seguiment dels possibles casos no penals.





Els referents es coordinen amb el Grup d'Atenció a la Víctima de Mossos d'Esquadra per analitzar les actuacions preventives i intercanvien informació en relació amb les actuacions per violència masclista del seu territori i formen part de la comissió permanent de gestió de casos de violència masclista.





En aquesta comissió hi formen part la gerència de Prevenció i Seguretat de Barcelona, diferents serveis dependents de la Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI, serveis socials, Direcció de Serveis de Prevenció, Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra.





208 CASOS AMB INDICADORS



Actualment, aquestes comissions estan en funcionament als districtes de Sant Martí, Horta Guinardó, Sant Andreu i Eixample i a la resta de districtes s'aniran implementant de manera gradual fins al febrer-març del 2022, que es preveu el funcionament a tota la ciutat.





Des del març, les comissions han detectat 208 casos de dones amb indicadors de vulnerabilitat, 78 ja estan vinculades a la xarxa municipal d'atenció a les violències masclistes, quatre han rebutjat ajuda o assessorament i la resta estan pendents de ser tractats en el marc de les comissions o bé s'han tancat perquè s'ha descartat que hi hagi situació de vulnerabilitat.