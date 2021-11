El pare d'Adele no va escoltar les cançons de la seva filla fins poc abans de morir

Les emotives cançons d' Adele són conegudes per fer plorar els oients, però per al pare de la cantant van ser simplement massa doloroses de suportar. Mark Evans es va separar de la mare d'Adele, Penny Adkins, quan la seva filla tenia tres anys.





La seva separació, juntament amb la mort del propi pare de Mark per càncer d'intestí, el va portar a caure en l'alcoholisme i es va distanciar de la seva filla, perjudicant permanentment la seva relació. Mark vivia a Cardiff, Gal·les, on treballava com a plomer, i va admetre a The Sun el 2011 que era un "pare podrit" quan Adele més ho necessitava.





Adele actualment @wikipedia





"Estava bevent dos litres de vodka i set o vuit pintes de cervesa cada dia", diu. "Vaig beure així durant tres anys. Només Déu sap com vaig sobreviure", relata el pare. "Estava profundament avergonyit del que m'havia convertit i sabia que el millor que podia fer per Adele era assegurar-me que mai no em veiés en aquest estat".





Va explicar que estava convençut que els problemes de relació d'Adele que il·lustraven els seus molts àlbums s'hi devien, però això només va enfurismar la seva filla. "Està fotudament arruïnat. Mai més tornarà a saber de mi. M'enfada", va dir en resposta als seus comentaris.





"Tornar després de deu anys i dir: 'Potser el seu problema amb els homes es redueixi a mi'. És per dir: 'Com t'atreveixes a comentar sobre la meva vida?' Em fa bullir la sang", va dir llavors Adele. Ella, no obstant, va negar odiar-ho, insistint: "No ho odi, és el meu pare".





Després de ser diagnosticat de càncer d'intestí, Mark va admetre que temia mai tenir l'oportunitat de reconciliar-se amb Adele i conèixer el seu nét Angelo, ara de nou anys. Però Adele semblava molt lluny del perdó i li va dir al seu mànager als Premis Grammy 2017: "T'estimo com si fossis el meu pare. T'estimo tant, tant. No estimo el meu pare, això és el que passa. Això no significa gaire. . T'estimo com estimaria el meu pare", va dir la cantant.





Mark va continuar afirmant el 2015 que havia parlat amb Adele i que ara estaven per fi en un bon camí, qualificant la seva enemistat com un "malentès", però Adele va negar que aquest fos el cas. Un amic de Mark li va dir a The Sun: "Ell sap que ha comès errors, però li encantaria arreglar les coses i obtenir una mica de perdó".





"Té el cor trencat. Realment no té una vida, només existeix". No obstant això, Adele va dir a Oprah Winfrey en una nova entrevista de CBS que sí que va fer les paus amb Mark, tres anys abans de la seva mort el maig del 2021.





I finalment va escoltar la música d'Adele, ja que anteriorment l'havia trobada massa dolorosa. Havia escoltat la seva cançó principal, Hometown Glory el 2007, però res més des de llavors. "Els seus temes favorits eren tots els meus favorits, cosa que va ser increïble. Així que va ser molt, molt curatiu [i] quan va morir, va ser literalment com si la ferida es tanqués", ha explicat la cantant.