Isabel Torres ha publicat un vídeo acomiadant-se dels seus seguidors que, segur, es convertirà en un exemple per a tothom.





L'actriu, que va interpretar Cristina Ortiz , ' La Veneno ' a la sèrie de Javier Calvo i Javier Ambrossi , ha penjat una publicació a Instagram per anunciar al seu públic que el càncer de pulmó que pateix des de fa anys ha empitjorat, i els metges li donen dos mesos de vida.





"L'últim vídeo que faré de moment, per als meus seguidors, per a tots els meus fans, i ho deixaré penjat a la xarxa perquè he estat molt malita i volia dir-los una mica com estic", diu a l'emotiu vídeo, on assegura que li queden "dos mesos de vida".







A continuació podeu veure el vídeo amb el comiat: