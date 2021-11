Un senyal amb les mans ha permès que una dona se salvi del seu maltractador a Barcelona

Senyal d'ajuda / @Canadian Women's Fundation





Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de maltractar la seva parella. La víctima va aconseguir ajuda a una clínica de Barcelona gràcies a un senyal internacional per demanar ajuda amb les mans.





Es tracta d'un gest per anunciar que s'estan patint maltractaments sense haver-lo de verbalitzar, pensat per a aquelles dones que tenen por de parlar per les possibles represàlies. Primer s'ha d'obrir la mà davant de la persona a qui es vol demanar ajuda, sigui en persona o a través d'una videotrucada, ensenyant-li el palmell. Després ficar el dit polze cap a dins i després, doblegar els altres quatre dits sobre el polze, tancant el puny.





La detenció es va produir el 11 de novembre passat. Segons informa Metrópoli, una treballadora d'un centre mèdic privat de Sarrià-Sant Gervasi va veure una dona a la sala d'espera fent aquest senyal, amb el seu marit al costat.





En reconèixer el senyal, la treballadora va trucar al 112 i una patrulla de Mossos es va desplaçar al lloc, prenent declaració als dos membres de la parella per separat. Ella va explicar que feia 10 anys que tenia amb l'home i que patia contínues amenaces i menyspreus, a més de rebre en ocasions alguna empenta.





Arran de la declaració, l'home de 64 anys va ser detingut acusat d'un delicte de maltractament a l'àmbit de la llar. Ja ha passat a disposició judicial.