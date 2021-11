Coneix els quatre hospitals catalans que administraran la vacuna espanyola contra el Covid-19

Hospital Clínic de Barcelona @ep





L' Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) , dependent del Ministeri de Ciència i Innovació, ha autoritzat l'assaig clínic en fase II de la vacuna PHH-1V contra la COVID-19, de la companyia Hipra, segons ha anunciat el president del Govern, Pedro Sánchez .





" És una extraordinària notícia per a la ciència i la societat espanyola. (...) Un motiu d'orgull de país ", ha assenyalat durant l'acte de presentació dels Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) 'Per la Sanitat de Vanguardia', a l'Institut de Salut Carlos III.





Sánchez ha recordat que fa dues setmanes, al Consell de Ministres, es va aprovar el finançament per a la fase IIb/III dels assajos clínics de la vacuna una ajuda de prop de 15 milions d'euros. Així mateix, ha explicat que l'estudi es realitzarà a 10 hospitals espanyols -entre ells, quatre catalans- i comptarà amb la participació de 1.000 pacients.





Sánchez ha estat acompanyat per la ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, la ministra de Sanitat, Carolina Darias i la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant.





Segons ha informat la farmacèutica Hipra, "els objectius principals de l'assaig de Fase IIb són confirmar la seguretat i la tolerabilitat quan s'utilitza com a booster i comprovar que aquesta dosi de reforç prolonga la resposta immunològica davant la Covid19 en persones ja vacunades", asseguren en un comunicat..







La Fase IIb comença després que la Fase I/IIa, aprovada per l'AEMPS l'agost passat, hagi demostrat una bona tolerabilitat i absència d'efectes adversos rellevants en la totalitat dels participants.





Està previst que l'assaig clínic comenci als hospitals següents: Hospital Clínic de Barcelona (Barcelona, Catalunya), Hospital Universitari Dr. Josep Trueta (Girona, Catalunya), Hospital Universitari Vall d'Hebron (Barcelona, Catalunya), Hospital Germans Trias i Pujol – Can Ruti (Badalona, Catalunya) , Hospital General Universitari Gregorio Marañón (Madrid, Comunitat de Madrid), Hospital Universitari La Paz (Madrid, Comunitat de Madrid), Hospital Universitari Príncep d'Astúries (Alcalá de Henares, Comunitat de Madrid), Hospital Universitari de Creus (Barakaldo, País Basc), Hospital Regional Universitari Carlos Haia de Màlaga (Màlaga, Andalusia) i Hospital Clínic Universitari de València (València, Comunitat Valenciana).





Es durà a terme amb un total de 1.075 voluntaris més grans de 18 anys, que hagin rebut la pauta completa de la vacuna Comirnaty de Pfizer-BioNTech fa 6 mesos i que no hagin passat la malaltia.





Si els resultats que s'obtenen de la Fase IIb són favorables, s'iniciarà la Fase III immediatament, sumant més hospitals espanyols i d'altres països europeus i amb més voluntaris. La vacuna contra la Covid-19 que està desenvolupant HIPRA és una vacuna de proteïna recombinant que ha estat dissenyada per optimitzar-ne la seguretat i aconseguir una potent resposta immunitària neutralitzadora del virus de la Covid-19. Es conservarà entre 2 i 8º C, cosa que facilitarà la logística i distribució. La previsió és que la vacuna pugui estar disponible el primer semestre de l'any 2022, subjecte a l'obtenció de les autoritzacions oportunes