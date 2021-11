Els acusats d'una violació múltiple de Sant Boi asseguren que van tractar "super bé" la víctima

Un dels acusats durant la declaració @ep





Els tres acusats de presumptament agredir sexualment i fer fotografies una noia en un descampat de Sant Boi de Llobregat després de sortir d'una discoteca de Molins de Rei el 18 de maig del 2018 han negat haver forçat la víctima.









A la segona i última sessió del judici aquest dilluns a la secció 6 de l'Audiència de Barcelona, els tres acusats han relatat els fets i han assegurat que van tractar "súper bé" la víctima.





Han explicat que aquella nit van conèixer la víctima a la discoteca, van estar bevent i ballant i, en sortir del local, ells eren al cotxe i va passar la jove preguntant-los on anaven i si podia "seguir la festa" amb ells.





Un acusat ha relatat que van anar a comprar unes hamburgueses per esmorzar, i que se'n van anar a una muntanya a menjar-se-les mentre la víctima va demanar a un d'ells que "li tragués el sostenidor" mentre entraven al cotxe.





Posteriorment, han explicat que se'n van anar a un altre descampat i que van fer xopets, i que la víctima es va llençar "un dels xopets pels pits" i va demanar anar a un lloc més privat.

Un dels presumptes agressors ha manifestat que van moure el cotxe uns 20 metres i que la víctima va fer-ne una fel·lació a dos, i ha assegurat que "la xavala estava bé, en cap moment estava cridant".





"Estàvem de bon rotllo de festa, tranquils. Estàvem tots bé de gust", ha expressat, i ha explicat que un altre va gravar i va fer fotografies de la víctima amb el seu consentiment.





El segon acusat ha explicat que la víctima li va dir que podia mantenir relacions sexuals amb ella i que ell ho va fer, i que ella també li va explicar que n'havien "abusat sexualment o l'havien violat", encara que no recorda si li va dir que aquests presumptes abusos van ser aquella mateixa nit o feia temps.





El tercer acusat ha explicat que la noia estava perfectament i que sabia què feia, que "quan una persona vol no hi ha res dolent" , i que ell la va gravar i li va fer fotografies perquè la víctima els ho va demanar, encara que al cap d'unes setmanes va esborrar els arxius del telèfon.

Els tres acusats han explicat que després van acompanyar la víctima fins a l'estació de ferrocarrils de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).





En acabar les declaracions, el fiscal ha mantingut la petició de penes de 46 anys de presó per a un dels acusats i 43 anys de presó per als altres dos sospitosos , i ha manifestat que els acusats hauran d'indemnitzar la víctima amb 45.000 euros, en comptes de 30.000, tal com demanava a l'escrit d'acusació.





En canvi, a la seva declaració, la noia va explicar als jutges que els acusats se la van emportar per força en un maleter i que mentre la penetraven en contra de la seva voluntat, li deien que "altres noies no posen tanta resistència".





FORENSES, MOSSOS I PÈRITS





Durant la sessió del judici també han declarat metges forenses i pèrits, que han explicat que van analitzar mostres de sang i d'orina de la víctima i que van donar un resultat positiu en drogues i alcohol.





També han expressat que la víctima presentava desorientació, alteració de l'equilibri, confusions, lesions externes i hematomes, un dels artells, "que pot ser un signe de defensa", segons una metge forense.





Diversos facultatius de l'Institut Nacional de Toxicologia han explicat que van trobar mostres positives d'espermatozoides i restes biològiques a la roba i al cos de la víctima "compatibles" amb els investigats, i agents dels Mossos d'Esquadra han manifestat que van investigar el posicionament d' els telèfons de tres dels investigats i que eren a l'àrea d'influència de la discoteca on van passar els fets.





D'altra banda, dues psicòlogues especialitzades en forense han explicat que han estudiat el relat de la víctima i que “no presentava prou criteris de veritat amb els fets narrats”, que no és creïble, que no es dóna concreció i que és gairebé impossible fer-se una visió general dels fets, n'ha dit una.





INFORMES FINALS





Als informes finals, la fiscal ha remarcat que al cos de la víctima es van trobar nombroses lesions i marques de pressió al seu cos, que no va poder haver patit una altra agressió sexual aquell dia perquè va estar a la discoteca fins a les 6 del matí i amb els agressors després, i ha demanat tenir en compte la superioritat numèrica que hi havia al moment dels fets, ja que "qualsevol possibilitat de poder fugir quedava anul·lada".





L'acusació particular ha manifestat que "no hi ha cap interès per part de la víctima" d'inventar-se l'agressió , que a les fotografies es veu la víctima en una situació passiva i que en les converses que els agents dels Mossos van sostreure dels telèfons mòbils es veia una actitud xulesca per part dels acusats.





Els lletrats dels acusats han sostingut que tots els actes van ser voluntaris, que la víctima va poder marxar en qualsevol moment, que cap dels presumptes agressors tenien tatuatges en aquell moment com va dir la víctima i que la van deixar a l'estació "on fins i tot li van dir si necessitava diners per anar-se'n", ja que a ella li havien robat la bossa aquella mateixa nit.