Els no vacunats viuen el primer dia confinats a Àustria

Schallenberg @ep





Àustria aplica des d'aquest dilluns un confinament per a les persones que no s'han vacunat contra el coronavirus, resultat d'una taxa de vaccinació que el mateix canceller, Alexander Schallenberg, va reconèixer diumenge com "extremadament baixa".





La mesura, que està en vigor almenys fins al 24 de novembre, obliga aquestes persones --el 35 per cent de la població, uns dos milions d'austríacs-- a no sortir de casa si no és per a activitats essencials, com anar a treballar, al metge o comprar productes bàsics.





N'estan exempts els menors de dotze anys, les dones embarassades i els qui poden demostrar que han passat la covid-19 durant els darrers sis mesos, segons la regulació pactada entre el govern federal i les administracions regionals.





Els qui incompleixin la mesura s'enfronten a multes de fins a 500 euros, que poden ascendir a 3.600 euros si es detecta una empresa incomplidora. Les autoritats han advertit que imposaran controls per comprovar que només surten de casa les persones autoritzades.





"No hem fet aquest pas a la lleugera", però "malauradament és necessari", va declarar Schallenberg diumenge, al final d'una reunió en la qual es van acordar les noves restriccions.





El canceller s'ha mostrat ara com ara poc inclinat a un toc de queda generalitzat, si bé el ministre de Salut, Wolfgang Mueckstein, ha avançat en una entrevista a la cadena ORF que hi pot haver novetats dimecres, al final d'una nova reunió.