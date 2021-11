Mor als 41 anys Heath Freeman, actor de NCIS o Bones

Heath Freeman @Imdb





L'actor Heath Freeman ha mort a l'edat de 41 anys. La causa de la mort de l'estrella de sèries com NCIS o Bones encara no s'ha revelat, però la notícia va ser confirmada pels amics, inclosa l'actriu Ashley Benson i l'exdona de Travis Barker, Shanna Moakler.





L'estrella de Pretty Little Liars, Benson, en va compartir una foto i Freeman en la seva història d'Instagram amb un emoji desconsolat. 'T'estimaré per sempre @heathmonster RIP', va escriure.





Moakler va retre homenatge amb una publicació a Instagram que deia: "Amb el cor trencat en assabentar-me de la pèrdua del meu estimat amic Heath Freeman, talentós actor, director, productor, xef destacat i un amic sòlid. T'estranyarem molt i atresoraré cada increïble record que tots tenim... i tenim molts bons!!"Bona sort".





També va afirmar que va morir pacíficament mentre dormia a casa seva a Austin, Texas. L'actor va estudiar actuació i cinema a l'Escola d'Arts Tisch de la Universitat de Nova York a la ciutat de Nova York, abans de passar a estudiar a la Universitat de Texas a Austin.





El 2003, Freeman va interpretar Benjamin Frank a la reeixida sèrie NCIS abans de ser millor conegut pel seu paper de Howard Epps a Bones .





També va interpretar Gavin Dillon a Raising The Bar i va treballar com a actor de doblatge per a Spartacus: Blood and Sand. Segons IMDB, l'actor protagonitzaria les pel·lícules Terror on the Prairie i Devil's Fruit. Totes dues estaven programats per ser llançats el 2022.