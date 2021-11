Detecten una nova variant del Covid-19 a França amb "algunes mutacions sense precedents"

Una nova variant del COVID-19 que ha estat identificada a França està generant preocupació entre alguns professionals de la salut perquè hi ha canvis en la proteïna pic del coronavirus que mai abans no s'havien vist.





La variant, coneguda com B.1.X o B.1.640 , va ser reportada per primera vegada pel diari francès Le Telegramme després que va infectar 24 persones en una escola francesa a la regió de Bretanya el mes passat. Quan es va descobrir la variant a França, l'escola on es va produir el brot es va veure obligada a tancar la meitat de les classes-





Tot i que la situació està sota control i no s'han trobat més casos d'aquesta variant a França des del 26 d'octubre, l'Agència Regional de Salut de França continua tenint-la sota vigilància.





També s'han detectat alguns casos al Regne Unit, Suïssa, Escòcia i Itàlia, encara que la variant Delta i els seus descendents segueixen sent els ceps més dominants. El professor Cyrille Cohen de la Universitat Bar-Ilan explica a Jerusalem Post que la variant B.1.640 "té algunes mutacions sense precedents". Un en particular ha cridat l'atenció: la proteïna de bec, que és la que permet que el virus s'adhereixi a la cèl·lula humana i iniciï el procés d'infecció, té algunes delecions. La pregunta és si això farà que el virus sigui més o menys infecciós.





Es creu que la variant va emanar d'Àfrica, un escenari on els experts en salut temen per la baixa taxa de vacunació. "Aquesta variant exemplifica que si deixa part de la població mundial sense accés a les vacunes, llavors el virus continuarà multiplicant-se i donarà lloc a més variants", diu Cohen.





Un informe de Previsió Global del quart trimestre publicat la setmana passada per Economist Intelligence Unit (EIU) va destacar que, si bé la majoria dels països desenvolupats han vacunat amb èxit grans franges dels seus ciutadans, la majoria dels països en desenvolupament només han aconseguit un progrés insignificant.





L'informe va destacar específicament els fracassos de la campanya de vacunació d'Àfrica, on a finals d'octubre només el 6% de la població als estats africans està vacunada contra COVID.





"La causa de taxes de vacunació tan baixes és ben coneguda: malgrat les millores recents, la producció mundial segueix endarrerida respecte a la demanda, i els països en desenvolupament enfronten grans retards en l'accés a les vacunes", va dir l'informe d'EIU, i va afegir que el programa COVAX de l'Organització Mundial de la Salut només va aconseguir enviar uns 400 milions de dosis a nivell mundial i les donacions dels països més rics han estat escasses".