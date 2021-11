Quan va ser la darrera vegada que un asteroide va impactar contra la Terra?

Uns 26.115 asteroides han passat vorejant la Terra des del 1990, segons el Centre d'Estudis d'Objectes Propers a la Terra de la NASA . D'ells, 888 tenien un diàmetre de més d'un quilòmetre, cosa que els feia dues vegades i mitja més alts que l'Empire State Building de Nova York. Però, quan va ser la darrera vegada que un asteroide va xocar contra la Terra?





Asteroide @ep





Segons assegura Marina Brozovic, científica del Laboratori de Propulsió a Raig de la NASA, a Jerusalem Post, la resposta depèn de la seva definició de ser aconseguit per un asteroide.





Els asteroides més petits colpegen la Terra gairebé tot el temps, va assegurar Brozovic en una conferència. No obstant això, a causa de la menor escala d'aquests asteroides, es cremen a l'atmosfera, per la qual cosa molts ni tan sols arriben a la superfície de la Terra, cosa que fa que l'impacte de la resta sigui nul i sense efecte.





La NASA ha etiquetat qualsevol asteroide de 140 metres o més que s'acosti al planeta com un asteroide potencialment perillós (PHA) , a causa de la possibilitat que causi un dany catastròfic a la Terra.





Durant l'últim segle, l'asteroide més important que va xocar contra la Terra va ser un de la mida d'un petit edifici que va volar sobre Rússia el 2013. Aquest asteroide es va desintegrar només 20 quilòmetres sobre el terra, cosa que va provocar que una gran quantitat de meteorits es dispersessin sobre la ciutat russa de Chelyabinsk.





Però, quan va ser l'últim asteroide que va causar un gran impacte al nostre planeta, deixant cràters al seu pas i causant enormes quantitats de devastació? "Hem de remuntar-nos en el temps per a aquest esdeveniment", va respondre Brozovic. "Aquests vells cràters no són fàcils de detectar".





"Per ara, estan plens de sediments o poden ser al fons de l'oceà", assegura. Durant els primers anys de la Terra, el planeta va ser bombardejat furiosament per asteroides antics massius, i van poder haver endarrerit la capacitat del planeta per albergar vida.





No obstant això, fins i tot avui, els asteroides poden passar per la Terra sense que ningú se n'adoni. A l'octubre, un asteroide va passar vorejant la Terra a només 3.000 quilòmetres de la superfície del planeta, menys d'una quarta part del diàmetre del planeta, però ningú se'n va adonar fins després del fet.





Un altre asteroide, d'aproximadament 330 metres de llarg, de la grandària de la Torre Eiffel, s'adreça cap a la Terra aquest desembre , segons el rastrejador d'asteroides de la NASA.