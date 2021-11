LA CEOE rebutja la pujada de cotitzacions: "No es pot esprémer amb més impostos els autònoms"

La CEOE ha expressat la seva negativa a apujar les cotitzacions socials per engreixar la guardiola de les pensions davant les futures tensions de despesa durant la reunió que aquest matí han mantingut Govern, sindicats i empresaris per intentar acordar l'anomenat mecanisme d'equitat intergeneracional (MEI), per això s'obre un nou escenari: un acord entre Govern i sindicats, com ja va passar amb la pujada del salari mínim interprofessional (SMI).





Antonio Garamendi @ep





"El Comitè Executiu de CEOE ha rebutjat avui la proposta del Govern en relació amb el Mecanisme d'Equitat Intergeneracional de les pensions, que ha de substituir el Factor de Sostenibilitat, perquè considera que és insuficient, que no garanteix l'equilibri del sistema i que necessitarà mesures addicionals en el futur per assegurar-ne la sostenibilitat", ha defensat la patronal en un comunicat.





D'aquesta manera, la negativa de la CEOE aclareix el camí per a un acord entre l'Executiu i els sindicats , que sí que han donat suport a un futur increment de les cotitzacions per afrontar la despesa que suposarà el pagament de pensions als 'baby boomers'.





Fonts del Govern han indicat que intentarà aquest acord, que es podria produir aquesta mateixa tarda, complint així el termini estipulat, que marcava el 15 de novembre com a data límit per definir el MEI.





De fet, fonts sindicals han afirmat a Europa Press que aquesta mateixa tarda mantindran contactes amb el Govern per "reajustar" la proposta que se'ls va presentar a la taula de negociació, consistent en una pujada de quotes del 0,6% durant deu anys.





Segons aquesta proposta, d'aquesta alça del 0,6% plantejada per l'Executiu, un 0,4% correspondria a l'empresa i la suma restant, un 0,2%, al treballador. La pujada de les cotitzacions per al MEI començaria a regir a partir del 2023 amb l'objectiu d'engreixar el Fons de Reserva de les pensions, que actualment compta amb poc més de 2.100 milions d'euros, i així poder fer front a les despeses futures.





Avui hem dit NO a pujar les cotitzacions socials com pretén el Govern. No es pot esprémer amb més cotitzacions i impostos als autònoms, a més de pujada de llum, de carburants, de costos laborals, etc. La vaca ja no dóna més llet ", ha afirmat el vicepresident de CEOE i president d'ATA, Lorenzo Amor, al seu compte de twitter.





CEOE i Cepime han advertit que augmentar les cotitzacions socials i "fer que la càrrega més gran recaigui sobre les empreses" té efectes negatius sobre l'ocupació i "va en direcció contrària al que necessita el sistema públic de pensions". "El creixement de l'ocupació és la garantia principal de sosteniment del sistema de pensions", apunten.





A més, consideren que la proposta de l'Executiu té "poc intergeneracional", ja que, segons la seva opinió, "carrega tots els esforços sobre els treballadors actuals i futurs, especialment sobre els joves".





"No és el moment d'augmentar els costos empresarials i posar en risc la recuperació en erosionar la productivitat i la competitivitat de les empreses", conclouen.