L'Audiència Nacional investiga els Bombers per presumptes irregularitats

Camió de bombers /@EP





L'exconseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha afirmat aquest dilluns que hi ha una "investigació actualment en marxa" per investigar possibles presumptes irregularitats en contractes de manteniment de camions de Bombers de la Generalitat per part de la Fiscalia d'Anticorrupció de l'Audiència Nacional i dels Mossos d'Esquadra, segons ha avançat 'El Món' i confirmat Catalunyapress.







En una entrevista a TV3, l'exconseller ha desitjat que es tracti d'una equivocació, i ha demanat que no es confongui aquesta possible presumpta irregularitat "amb un mal funcionament del cos de Bombers". "El cos de bombers de Catalunya no és que sigui bo, és exemplar tant a nivell europeu com a nivell mundial", ha manifestat.





Ha explicat que a finals del mes d'abril del 2021 va rebre un informe del departament jurídic de la conselleria que explicava que "hi haurien possibles irregularitats", motiu pel qual va obrir una investigació.





JOAN IGNASI ELENA



Fonts d'Interior han explicat a Europa Press que quan el conseller Joan Ignasi Elena va entrar a la conselleria i "va veure el desgavell que hi havia amb aquests contractes, van iniciar un procés per rescindir-los". Durant el mes d'octubre d'aquest any van rescindir del contracte i van començar a preparar una licitació nova que començarà a funcionar durant el mes d'abril del 2022.





Han explicat que la idea d'aquesta nova licitació és que estigui més aviat dotada econòmicament i "que tingui més mecanismes de control per evitar el desgavell que hi ha ara".

Per la seva banda, l'actual conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, en un tuit recollit per Catalunyapress, ha expressat: "La corrupció és un frau majúscul i un engany a la ciutadania. Tolerància zero davant de qualsevol mala pràctica".