Un capellà es nega a fer un funeral en castellà i la família se'n va amb el fèretre a Cardona

Cardona /@barcelonaesmoltmes





Els fets van passar aquest diumenge quan la família de la difunta, Dolores Bastida Navarro, volia celebrar el funeral de la dona, que va morir dissabte a l'edat de 95 anys. Tal com s'informa a l'obituari, la darrera voluntat de la Dolores era que la celebració de la missa fos celebrada en castellà.





Ara bé, tots els plans van canviar quan el capellà de la parròquia on s'havia de realitzar el funeral, a Cardona, s'hi va negar. D'acord amb la versió de la família, es van fer " repetides peticions " que el funeral es desenvolupés en castellà, però "davant la intransigència del clergue", tots els amics i acompanyants de la Dolores es van veure "obligats a abandonar el temple amb el fèretre abans d'acabar l'acte religiós, i dirigir-se al cementiri". La família afirma estar "consternada".





El capellà en qüestió es tracta de Carles Pubill, que va començar la missa en català, després va canviar a castellà per la demanda dels familiars, però va acabar passant una altra vegada a al català. Va ser en aquell moment quan els assistents es van retirar perquè el sacerdot no respectava la darrera voluntat de la difunta.





Pubill va ser un dels més de 400 capellans que el setembre del 2017 van signar un manifest per recolzar el referèndum de l'1-O que es va celebrar aquell mateix any. En aquest manifest els signants van defensar com a "legítima i necessària" la consulta.