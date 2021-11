El Govern de l'Estat vol rescatar la directiva del Barça

Joan Laporta @ep





El Ministeri de Cultura i Esports, a través del Consell Superior d'Esports (CSD), està preparant un pla per rescatar la directiva del Futbol Club Barcelona. Segons la legislació vigent, la Junta directiva ha d'avalar amb el seu patrimoni personal les pèrdues de l'equip, encara que aquests avals es limiten a les pèrdues no atribuïbles a la pandèmia.





En el cas del Barça, l'aval que hauria de cobrir la directiva amb el patrimoni personal puja a l'astronòmica xifra de 225 milions d'euros, molt per sobre dels 125 milions amb què va començar a presidir l'equip la temporada passada.





Tot i això, sembla que els directius del Barça podran respirar tranquils, ja que el ministeri capitanejat per Miquel Iceta està disposat a satisfer els seus desitjos i modificar la llei. Segons les previsions, el Govern permetrà que sigui cada club que no sigui Societat Anònima Esportiva la que decideixi pel seu compte la quantitat que cal avalar, segons informa VozPópuli.





Fonts properes al ministeri ja admeten obertament que la nova Llei de l'Esport, que arribarà al Congrés abans de final d'any, inclourà aquesta modificació necessària. La mesura beneficiarà principalment les directives dels quatre grans clubs que no són Societats Anònimes: Reial Madrid, FC Barcelona, Atlètic de Bilbao i Osasuna.





El PNB està lluitant per agilitzar els terminis de la modificació legal perquè pugui entrar en vigor aquest mateix exercici. Els bascos argumenten que hi ha clubs que es troben en processos electorals aquesta temporada, com l'Atlètic, que es troba immers en una crisi institucional.





VozPópuli ha pogut contactar amb fonts properes al CSD, que asseguren veure "amb bons ulls que els clubs decideixin el seu aval. De la mateixa manera, incideixen que es trobarà una "fórmula" per rescatar les juntes del Barcelona i de l'Atlètic, a través d'un reial decret que activi la nova llei de l'esport o d'alguna moratòria que els dos clubs sobrevisquin fins que s'aprovi la nova regulació.