Arriben els robots

La robòtica no és una cosa nova. Els autòmats, amb més o menys nivell d'intel·ligència, treballen a les plantes industrials des de l'últim quart del segle passat. L'automatització de les cadenes de producció i de muntatge té una llarga tradició, tot i que, en principi, centrada en tasques repetitives i en entorns estructurats. D'altra banda, l'ús de robots s'ha concentrat fins ara en una sèrie de sectors industrials, com ara el de l'automòbil. Tot i així, estem a punt d'assistir a un salt evolutiu, a una migració de la robòtica des dels entorns controlats als espais lliures, i des dels sectors especialitzats a la resta del teixit productiu. S'obre una nova era en què les màquines intel·ligents sortiran al carrer i es barrejaran amb nosaltres.





Un robot /@Pixabay





Fins fa poc els robots han mostrat algunes limitacions, d'una banda, per operar en entorns desestructurats, i de l'altra, en la destresa fina necessària per agafar objectes de formes i mides diferents. La robòtica més bàsica parteix de màquines dissenyades per realitzar tasques molt específiques en un entorn concret, generalment invariable. Però els robots més avançats tendeixen a ser el més autònoms possible i adaptatius als canvis del medi en què operen. És per això que, en funció de les tasques que volem que facin, el seu nivell de complexitat varia. L'empresa Boston Dynamics és el paradigma de la revolució que experimenta la ciència robòtica. Els seus models cada cop es desenvolupen millor en entorns desestructurats, com poden ser la superació d'obstacles i desigualtats del terreny.





De mica en mica anirem veient robots interactuant amb nosaltres en aspectes de la vida quotidiana, si bé aquest procés de desplegament serà lent i laboriós. Cal tenir en compte que, a banda de les pròpies limitacions de l'aparell per desenvolupar-se amb més o menys facilitat, operar en un escenari real no fitat els enfronta a nombrosos obstacles impredictibles, a més d'haver d'interactuar amb persones. El gegant del comerç electrònic Amazon està experimentant des del passat any amb un prototip de vehicle intel·ligent batejat com a Scout. Es tracta d'un carretó autònom de sis rodes per fer lliuraments de comandes, que per ara només està en funcionament en zones de Washington i Califòrnia, i que està experimentant els avatars de discórrer lliurement pels carrers: des de patir fenòmens atmosfèrics imprevistos –com a tempestes de pluja o neu-, fins a haver d'esquivar gossos i gats o evitar les persones que tracten de tocar-lo o danyar-lo, i esquivar elements del mobiliari urbà. Tot i que els dispositius seguiran una ruta de lliurament de forma independent, al principi aniran acompanyats d'un empleat humà, l'anomenat Amazon Scout Ambassador .





El desplegament d'autòmats intel·ligents en empreses i negocis, fora de les plantes d'acoblament i de les cadenes de producció, comportarà desenvolupaments llargs jalonats d'innombrables proves, que retroalimentaran d'informació el procés de millora dels sistemes. Un cop en ús, les mateixes màquines generaran els grans volums de dades que podran ser utilitzats per a la seva millora contínua i per refinar-ne el funcionament.





La nova generació de robots està preparada per anar més enllà de les feines mecàniques d'una cadena de muntatge o del transport d'objectes. Una startup californiana, FarmWise, està desenvolupant maquinària autònoma que s'ocupi de totes les tasques del cicle agrícola, des de la sembra, fins al desbrossament i la collita. Els seus tractors incorporen visió artificial i algorismes que aprenen sobre com actuar amb cada cultiu específic. Sense sortir del sector agrari, a Dinamarca l'empresa Rosborg Food Holding utilitza robots amb visió artificial i motricitat fina per manipular i transportar plantes delicades. El braç mecànic RG6 té dues extremitats a manera de dits que incorporen intel·ligència i imiten la manera com els humans utilitzem de forma instintiva el sentit del tacte a l'hora d'agafar coses i moure-les.





Un altre camp d'acció de la robòtica implica la interacció directa amb éssers humans, com passa en el cas de l'autòmat suec Tengai, un bust humanoide que realitza entrevistes laborals. D'acord amb els seus creadors de Furhat Robotics, aquesta màquina de cara amigable pot avaluar les aptituds d'un candidat a un lloc de treball sense els biaixos i els prejudicis que pot mostrar un entrevistador humà.





A banda de les limitacions imposades per la intel·ligència artificial i per la motricitat, la raó per la qual els robots han estat confinats en espais controlats –com magatzems o fàbriques- ha estat que en ells no té gaire importància la latència, és a dir, els retards que es produeixen a la transmissió a través d'una xarxa. Però operar en espai oberts del món real requereix que els sistemes estiguin connectats amb una latència molt baixa, cosa que fins ara no es podia donar, però que a partir del desplegament de les xarxes 5G es converteix en una realitat. La revolució de les comunicacions mòbils que ara comença sens dubte impulsarà i transformarà el món de la robòtica els propers anys.





Com a exemple dels canvis que ens esperen, Accenture ha realitzat les prediccions següents, que poden semblar en excés optimistes: en el termini de cinc anys els habitants de les ciutats tindran entre cinc i deu interaccions diàries amb dispositius autònoms; en set anys, un gran grup de botigues de moda haurà estat el primer a introduir serveis robòtics de cara al client; en deu anys hi haurà als grans hospitals la mateixa proporció de robots que de professionals sanitaris.