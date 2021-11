Europa penalitzarà a Espanya per excloure els empresaris de l'acord de pensions

Seu de la Comissió Europea de Brussel·les /@EP





La Comissió Europea sancionarà Espanya per no arribar a un acord amb la CEOE sobre la reforma de les pensions. Aquest acord era un requisit de Brussel·les i no complir-ho pot suposar una retallada de fons i una amonestació.





En concret, no s'han entès al Factor d'Equitat Intergeneracional, un aspecte important per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions.





Aquest mes de juliol des del Govern central van informar que havien arribat a un acord amb els agents socials, però només havia estat en alguns aspectes. Sobre aquest en concret van decidir continuar negociant i finalment no han pactat res. Així doncs, ara falta veure com la Comissió Europea penalitzarà Espanya.





Espanya acaba de sol·licitar els 11.494 milions a què tenia dret per les reformes realitzades el primer semestre de l'any. Tot i això, la falta d'enteniment aquest segon semestre en el tema del Factor d'Equidetat Intergeneracional posa en risc el segon tram de fons europeus que havia de rebre el Govern central, que era de 13.793 milions d'euros.





Serà al mes de desembre quan alguns representants de la Comissió Europea revisin l'estat de les reformes d'Espanya. En aquest cas, en veure que hi ha alguns incompliments, podrien retallar la suma dels fons. De fet, alguns experts assenyalen que en casos similars, el que és recomanable és no sol·licitar el tram sencer per intentar evitar ajustos per part de Brussel·les.