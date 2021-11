Messi podria rescindir el seu contracte amb el PSG

Leo Messi /@EP





Leo Messi no s'acaba d'adaptar ni a París ni al PSG. El començament de l'argentí a l'equip parisenc no està sent gens fàcil, no rendeix com s'esperava sobre el terreny de joc i, segons alguns mitjans de comunicació, tampoc no acaba d'encaixar amb els seus companys.





Així doncs, en un recent article d'opinió de Lluís Canut a Mundo Deportivo, aquest parlava de la possibilitat que Leo Messi pugui rescindir el seu contracte amb el PSG quan en compleixi la meitat. Seria el proper estiu, just després de disputar el Mundial de Qatar 2022.





Però no només a Espanya es parla d'aquesta opció, sinó que també ho fan des de mitjans francesos com l'Equipe, on fa unes setmanes li van dedicar una portada en què apuntaven a la seva sortida de club.









A més, en cas de rescindir el contracte amb el PSG, Messi podria fins i tot tornar a Barcelona i tornar a vestir de blaugrana. Una cosa que ja ha fet Dani Alves als 38 anys i que, per tant, podria repetir el davanter als 35 anys.