Onades de quatre metres metres i ratxes de vent de fins a 80 km/h posaran avui en risc l'Empordà

Onades que podrien assolir els 8 metres d'alçada, ratxes de fins a 80 quilòmetres per hora i precipitacions afectaran aquest dimarts les Illes Balears i Girona, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), en una jornada marcada per ruixats que poden ser localment forts o persistents a Balears, així com vent del nord fort o amb intervals de fort a Balears i Empordà (Girona).





Concretament, Menorca i el nord i nord-est de Mallorca tindran actiu l'avís taronja (risc important) per fenòmens costaners provocats per vent del nord d'interval de força 7, que produirà onades de 4 metres que fins i tot podrien arribar als 8 metres d'altura .





Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera també tenen avís de risc (groc) per pluges amb acumulats de 20 litres per metre quadrat en una hora i 60 litres acumulats en 12 hores, i igualment, tenen actiu el risc groc per ratxes de vent que podrien assolir les màximes de 80 quilòmetres per hora de vent del nord i del nord-est a l'illa de Menorca i al nord i nord-est de Mallorca.





Així mateix, l'Empordà i el litoral sud de Girona tindran actiu el risc groc per vent del nord amb intervals de força 7 que causaran i onades de 3 a 4 metres, intervals de vent del nord i també del nord-est amb força 7 que produirà onades de 3 metres , respectivament.





En general, l'Aemet espera per a aquest dimarts cels ennuvolats o coberts a les Balears, amb possibles xàfecs freqüents que podrien ser localment forts o persistents i anar acompanyats de tempestes. Les precipitacions més febles afectaran a l'est de Catalunya, i de manera menys probable i aïllada a la resta de la comunitat catalana, a l'est d'Aragó ia l'entorn del cap de La Nao.





També pronostica nuvolositat al nord de Galícia, al Cantàbric, l'alt Ebre, el Pirineu occidental i el sistema Ibèric, amb precipitacions febles a l'àrea del Cantàbric, alt Ebre i al nord del sistema Ibèric. Per a Galícia, l'altiplà Nord i el sistema Central preveu intervals ennuvolats, amb el predomini de poca nuvolositat a les hores centrals. A la resta de la Península, s'esperen núvols alts o poca nuvolositat.





Al Pirineu oriental, la cota de neu serà entre 1.200 i 1.400 metres i pujant a 2.000 metres. Hi haurà probables boires en àrees de muntanya del centre i nord peninsular, que podran remetre al llarg de la jornada i possibilitat de boires matinals a l'oest de l'altiplà Nord.





Les temperatures màximes aniran en augment als Pirineus i a les àrees de muntanya de l'est d'Andalusia, i baixaran al litoral mediterrani andalús, sud de Catalunya i a l'entorn de l'oest del sistema Central. En canvi, les temperatures mínimes es preveu que baixin a la meitat sud de la Península, en depressions del nord-est, nord-oest de l'altiplà Nord i l'entorn de Melilla, amb possibilitat de gelades febles en àrees de muntanya, excepte a la Serralada Cantàbrica, que seran més intenses als Pirineus. La resta del país tindrà pocs canvis tèrmics.





Pel que fa al vent, serà del nord fort o amb intervals de fort a Balears i Empordà, vent del nord-oest a l'Ebre i de l'est al nord de Galícia i a l'Estret. A la resta del país, s'espera vent fluix.





A les Canàries, hi haurà intervals ennuvolats i no es descarta alguna precipitació feble a les illes occidentals, amb augment del vent alisi al llarg del dia.