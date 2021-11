Una dona no vacunada explica que el Covid-19 li ha deixat “una hipertensió pulmonar crònica”

Una infermera sosté un vial de Janssen /@EP





María Yrayzoz és una dona jove que acaba de passar el Covid, de manera greu, ingressada a l'hospital. No estava vacunada. Ara ja està recuperada de la pitjor part i ha intervingut a El Programa d'Ana Rosa per explicar del seu cas personal.







Que no s'hagués vacunat no va ser “per ser negacionista ni per falta de coneixement, va ser per deixadesa ”, assenyala. Assegura que ho va anar deixant passar fins que li va veure “les orelles al llop”, ja que ha estat ingressada a l'hospital, li han quedat seqüeles cròniques i ni tan sols sap on va contreure el virus.





“Ho he passat malament, he estat molt greu. M'ha deixat unes seqüeles cròniques A més del problema de la pneumònia bilateral, em van detectar una hipertensió pulmonar que això ja és per a tota la vida”, indica la Maria.





A més, informa que per això ara s'ha de posar la vacuna de la grip, encara que per edat no li tocaria. “Jo no era una persona de risc, no tenia cap malaltia abans, i ara fins i tot m'he de vacunar de la grip”, diu.





Així, després de la seva experiència personal, diu a aquests 3,7 milions d'espanyols que encara no s'han vacunat que “la vacuna és necessària”. Posa com a exemple la vacunació infantil: “Als nens petits els vacunem només néixer”, i ningú es pregunta pel tipus de vacuna o els efectes secundaris de la mateixa.