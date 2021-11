Escrivà, sobre l'alça de quotes: "Tothom ha d'entendre que l'Estat de Benestar s'ha de pagar"

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá , ha afirmat aquest dimarts, en relació amb la pujada de cotitzacions pactada amb els sindicats, que "tothom ha d'entendre que l'Estat de Benestar cal pagar-ho" i que als països amb models anàlegs a l'espanyol també es fa així.





José Luis Escrivá @ep





Escrivá, en declaracions a Onda Cero , ha subratllat que la negativa de la CEOE a donar suport a una pujada de cotitzacions de 0,6 punts en el marc de l'anomenat Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI) respon als interessos empresarials, mentre que el Govern, ha subratllat, el que fa és defensar l'interès general.





En tot cas, ha recordat que encara que la patronal s'hagi oposat a l'acord sobre el MEI, el gruix de la reforma de les pensions que actualment es tramita al Congrés sí que ha estat recolzat i acordat amb la CEOE.





El ministre, que ha reiterat que la patronal no va presentar cap model alternatiu al que finalment s'ha pactat amb els sindicats , ha indicat a més que "no té la impressió" que el rebuig de la CEOE interfereixi en les negociacions sobre la reforma laboral.





La pujada de cotitzacions de 0,6 punts acordada amb els sindicats començarà a operar el 2023 i s'estendrà durant un període de deu anys amb l'objectiu d'engreixar la guardiola de les pensions per afrontar les futures tensions de despesa del sistema. arribada de les jubilacions dels 'baby boomers'.





D'aquests 0,6 punts on pujaran les quotes, les empreses assumiran 0,5 punts i els treballadors, 0,1 punts. Preguntat per la raó per la qual es carrega més pes sobre les empreses, Escrivá ha afirmat que com es distribueix la pujada "és un tema gairebé comptable".





"El que importa aquí és que Espanya té un cost laboral i un cost associat a les cotitzacions molt per sota del dels països del nostre entorn (...) Espanya està en una situació que dóna marge i ampla a tot el que estem fent ", ha dit el ministre, que ha precisat que a Alemanya els ingressos per cotitzacions equivalen a 19 punts del PIB i a França al 17%, mentre que Espanya està per sota del 14%".





"Quan en parlem, comparem-nos amb els nostres socis europeus. El cost laboral a Espanya són 21 euros per hora treballada. A Itàlia és un 20% superior i a Alemanya, un 35%. El que tothom ha d'entendre és la solidaritat que ha de tenir l'Estat de Benestar, que s'ha de pagar”, ha insistit.





UNA PUJADA "EXTRAORDINÀRIAMENT MODERADA"





Així mateix, Escrivà ha defensat que la pujada de cotitzacions pactada amb els sindicats és "extraordinàriament moderada", d'uns 10 euros més al mes per a una pensió mitjana.

"És força manejable i assumible i ens dóna un matalàs de seguretat perquè quan hi hagi tensions de despesa tinguem dotat el Fons de Reserva, que ara només té uns 2.000 milions d'euros", ha indicat.





Preguntat per si amb aquesta pujada de 0,6 punts n'hi haurà prou per afrontar el cost de les pensions dels 'baby boomers', el ministre ha subratllat que, amb les projeccions de despesa de la Comissió Europea a la mà, aquest increment és "prou" .





" No s'ha pujat més perquè no cal. El que estem fent és el que cal (...) No cal flagel·lar-se innecessàriament ara, ja ho revisarem. El pessimisme i el flagel·lar-se cotitza molt alt ara, està de moda fer previsions pessimistes ”, ha assegurat.





En tot cas, ha recordat que l'acord preveu que si arribat el 2032 es percep que l'escenari és millor del previst, l'estalvi acumulat mitjançant aquesta pujada de quotes es podria tornar en forma de més pensió o de menor cotització.





Si fos al contrari, es valorarien les diferents opcions que ofereix el Pacte de Toledo, incloent-hi una nova pujada de cotitzacions, encara que "no necessàriament", ha insistit el ministre.

Pel que fa a si es debatrà amb els agents socials l'estopament de la base màxima de cotització, Escrivà ha afirmat que el que s'ha acordat amb les autoritats europees és més aviat "l'estopament de les pensions".





"Tenim topada la pensió màxima en un nivell molt baix en comparació amb els països del nostre entorn. Hi ha marge perquè pugi la pensió màxima i, per tant, perquè la base màxima pugi en alguna mesura. Però això és estrictament contributiu: això que un recapta d'una banda es gasta en més pensió", ha assenyalat.