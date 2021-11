L'oposició de Cuba alerta de detencions i del desplegament policial "massiu" contra les protestes

L'oposició cubana, activistes i organitzacions internacionals han alertat aquest dilluns d'un desplegament policial "massiu", "detencions" i cases "sota setge" que han impedit que es desenvolupin les mobilitzacions previstes contra el Govern de Cuba, que setmanes enrere ja va avisar els organitzadors de les conseqüències legals a què s'enfrontarien si encoratjaven unes protestes no autoritzades.





Manifestación celebrada en Madrid contra el Gobierno de Cuba @ep















En el seu perfil de Facebook, la plataforma opositora Archipiélago ha informat de detencions i pressions contra els qui volien assistir a la 'Marxa Cívica pel Canvi'. Segons l'entitat, aquesta "fustigació" és part de les accions d'"assetjament policial i intimidació" que "les forces repressives estan exercint sobre els qui van declarar la seva decisió de participar en la marxa del 15 de novembre".





El grup també ha donat per desapareguts el seu moderador, Adrián Nápoles Capote, després que la seva família no hagi aconseguit posar-se en contacte amb ell, i la seva moderadora Daniela Roja, qui no ha donat senyals "de vida" des de fa "72 hores".





Archipiélago ha advertit també de pressions a les portes de les cases d'alguns opositors perquè no puguin acudir a les mobilitzacions convocades.





Un dia abans va ser el dramaturg Yunior García, líder d'Archipiélago, qui ja va haver de suspendre una caminada en solitari pels carrers de l'Havana després d'haver sofert un "bloqueig cruel, illegal i inhumà" per part d'agents de l'Estat i partidaris del Govern.





L'opositora Martha Beatriz Roque també ha alertat, a través de les seves xarxes socials, de la detenció de la líder de l'associació de les Damas de Blanco, Berta Soler, i la seva parella, Ángel Moya, quan sortien per acudir a les marxes; mentre, el Movimento San Isidro ha avisat de la detenció del vicepresident del Consell per a la Transició Democràtica, Manuel Cuesta.





D'altres opositors, periodistes independents i activistes cubans han estat també arrestats aquest dilluns quan han intentat sortir de casa seva en diversos municipis del país, si bé a l'Havana és on s'han desplegat més agents, recull el mitjà Radio Televisió Martí.





El director de l'ONG Human Rights Watch (HRW) per les Amèriques, José Miguel Vivanco, ha informat també de la detenció de la restauradora d'art Carolina Barrero quan sortia del seu domicili i ha recordat que aquest any casa seva "ha estat assetjada per les forces de seguretat de forma pràcticament constant".





"Els informes que rebem de Cuba són desoladors. El règim ha desplegat les forces de seguretat de forma massiva", ha advertit també Vivanco, qui, a través del seu perfil de Twitter, ha apuntat també que "molts periodistes i crítics estan assetjats a casa seva".





"ACTES DE REPUDI"





El director d'Estratègia de l'Observatori Cubà de Drets Humans (OCDH), Yaxys Cires, ha assegurat que el Govern ha buscat limitar la llibertat d'expressió amb "detencions domiciliàries dels activistes, detencions al carrer, per portar-los després a comissaries. També ha alertat d'"amenaces, talls d'Internet i una cosa que és abominable (...), els actes de repudi: quan les torbes progovern es concentren enfront de les cases dels activistes per cridar improperis i burles".





"També volem denunciar l'amenaça per part de l'Oficina d'Assumptes Religiosos del Partit Comunista de Cuba contra diversos sacerdots que havien manifestat la seva intenció de sortir a manifestar-se", ha afegit, en una entrevista amb la revista 'Expediente Público'. Davant de la situació a l'illa, ha cridat la comunitat internacional a condemnar la "repressió".





La directora d'Amnistia Internacional per les Américas, Erika Guevara, ha indicat en una entrevista a Ràdio Televisió Martí que la jornada ha estat "reeixida" malgrat que la repressió ha evitat que la gent "prengui els carrers". "La por que té el Govern no deixa més que una claredat: que avui el Govern se sent amenaçat per les expressions ciutadanes", ha dit.





"VESTITS PER A LA FESTA"





Fa un parell de setmanes, el Govern del president, Miguel Díaz-Canel, no va donar el vistiplau a aquestes protestes en considerar que estaven finançades per potències estrangeres amb la finalitat clara de desestabilitzar l'ordre constitucional, al seu criteri. Aquesta circumstància ha estat negada pels organitzadors de les protestes, que defensen el seu caràcter cívic i pacífic.





El desplegament de les forces de seguretat ha sufocat les protestes i deixat imatges de "carrers buits", segons recullen mitjans cubans opositors. El ministre d'Exteriors cubà, Bruno Rodríguez, ha celebrat que s'ha viscut una jornada "tranquilla" a l'illa, malgrat les "altres expectatives" que "van crear fora de Cuba" i que "no es van complir".





"S'han quedat vestits per a aquesta festa", ha dit el ministre, en una roda de premsa recollida pel portal Cubadebate, en referència a les mobilitzacions, que finalment no han pogut celebrar-se i seguir el camí de les històriques protestes del passat 11 de juliol. Llavors l'oposició va denunciar també la resposta repressiva del Govern.