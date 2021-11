Científics espanyols creen el Q.bo One, el primer Robot Social patentat que permet la interacció empàtica

Fundada el 2008 per Javier Paz i el seu germà Carlos Paz Thecorpora és una companyia espanyola de robòtica que té com a objectiu proporcionar una interacció empàtica entre els humans i els robots, en dues àrees molt específiques: l'educació i l'assistència a la gent gran. El 2011 va llançar el seu primer robot anomenat Q.bo i la mateixa Intel va esmentar la companyia com una de les que tindria una millor posició en l'àmbit de la robòtica al cap de 10 anys. Desenvolupat a través d'Open Source amb la col·laboració de desenvolupadors interns i externs, Q.bo va ser el primer robot a reconèixer-se a si mateix en un mirall, així com a compartir informació amb un altre robot situat en un lloc diferent a través del Cloud.













Reconeixement a nivell mundial. Durant el procés de llançament del primer robot Q-bo i el procés de validació, TheCorpora va comercialitzar més de 600 robots a partners i clients de més de 49 països a 5 continents. A més, va treballar conjuntament amb importants partners tecnològics com IBM, INTEL, Luca Robotics i Watsomapp. Després de cinc anys de recerca amb diferents universitats del món, el 2017 Thecorpora llança a través d'una reeixida campanya de Crowdfunding Q.bo One, una versió evolucionada que ja utilitzen més de 100 universitats així com escoles de tot el món com a eina educativa. A més, incorpora aplicacions que permeten treballar amb nens autistes, així com interactuar amb nens que han estat víctimes de bullying. El 2021, la companyia presentarà la nova versió de Q.bo One que permetrà una interacció més empàtica entre el robot i l'humà, així com consultes i revisions mèdiques simples per a la gent gran i aplicacions de treball cognitiu per frenar el deteriorament causat per malalties com l´Alzheimer i tot això gràcies a la incorporació d´una pantalla tàctil de 7”.







Entrada de Growing Start-ups. Aquest mes de novembre Thecorpora ha signat un contracte d'acceleració amb Growing Start-ups, una acceleradora centrada en la innovació aplicada a la industrialització 4.0. Fundada a Barcelona, el seu objectiu és catalitzar i impulsar projectes de base tecnològica a empreses viables i invertibles. Mitjançant l'acord assolit amb Thecorpora, Growing Start-ups treballarà amb l'equip directiu per definir el pla estratègic a 3 anys i implementar el full de ruta que permeti escalar el projecte i consolidar el lideratge en els dos segments de mercat identificats





Per Javier Paz, president i cofundador de The Corpora, “La participació de Growing Startups ens permetrà apropar-nos a grans inversors que ens ajudaran a fer el salt definitiu al mercat global, permetent que Q.bo i la seva tecnologia puguin ajudar a tenir cura de persones de la tercera edat de tot el món així com accelerar el desenvolupament de noves aplicacions en l'àmbit de l'educació i les noves tecnologies aplicades a l'ensenyament STEM de nens d'entre 3 i 14 anys gràcies al seu sistema Open Source i la facilitat que això comporta a l'hora de desenvolupar aplicacions, bé per part d'usuaris, bé per part de desenvolupadors a Col·legis i Universitats o Centres de Recerca”.





Per la seva banda, Joan Matutano, Soci de Growing Start-ups, va manifestar: “El nostre objectiu és accelerar el procés d'arribada al mercat de tecnologies perquè puguin ser competitives, tinguin productes que siguin referents internacionalment i creïn teixit i riquesa industrial per al nostre territori".





Sobre Thecorpora





Fundada en 2008 por Javier Paz y Carlos Paz, Thecorpora es una compañía española de robótica cuyo objetivo es proporcionar una interacción empática entre los humanos y los robots, en dos áreas muy específicas: la educación y la asistencia a las personas mayores. En 2011 lanzó su primer robot llamado Q.bo, que fue el primer robot en reconocerse a sí mismo en un espejo, así como en compartir información con otro robot situado en un lugar distinto a través del Cloud. En 2017 lanzó Q.bo One, la evolución de Q.bo y actualmente ya está trabajando en una nueva evolución. En 2011 la propia Intel señaló a Thecorpora comop una de las compañías de robótica con mayor proyección en 10 años.





Sobre GrowingStartups





Fundada en 2021 por Joan Matutano, Francesc Perarnau, Raimon Albiol y Ferran Jiménez, Growing Startups, Growing Startups es una aceleradora centrada en la innovación aplicada a la industrialización digital. Su objetivo es catalizar e impulsar proyectos de base tecnológica en empresas viables e invertibles. Tiene un ecosistema propio de aceleración de tecnologías 4.0 basado en los más de 100 años de experiencia colectiva del equipo fundador en senior management en empresas industriales, ecosistemas de innovación y start-ups de base tecnológica. Tiene un track record de financiación lograda de 10M€, facturación acumulada de más de 64M€ y más de 100 puestos de trabajo creados hasta 2021.