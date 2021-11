Mor Bernie Drummond, el grafista de Batman, Match Day 2 i Head Over Hills

Batman de Spectrum @ep





Bernie Drummond , un dels grafistes de videojocs més reconeguts, ha mort. Drummond és una de les grans figures de la companyia Spectrum, i va crear els gràfics de videojocs com Batman, Head Over Heels i Match Day 2.





Segons informen a El Mundo del Spectrum , Bernie va ser el millor suport per a Jon Ritman, el programador dels videojocs. Va donar als seus jocs un magnífic apartat gràfic. Gràcies a la col·laboració de Drummond, Ritman va passar a la posteritat com un dels grans desenvolupadors per a Spectrum. Tot i això, el treball de Bernie, malgrat haver estat un gran grafista i un dels principals responsables dels projectes, va quedar en l'oblit.







En els anys posteriors a Spectrum, Bernie es va dedicar a professions que no tenien res a veure amb els videojocs. Amb els anys, cada cop més usuaris van començar a reconèixer la seva feina. Fins avui, que sens dubte se n'ha anat per la porta gran. Bon viatge Bernie!