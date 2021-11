La Xina adverteix als Estats Units que jugar amb Taiwan "és jugar amb foc"

Xi Jinping @ep





El president de la Xina , Xi Jinping , ha advertit aquest dilluns al seu homòleg nord-americà, Joe Biden , que donar suport a Taiwan "per aconseguir la independència" o "utilitzar" l'illa "per controlar la Xina" és "jugar amb foc, i els que juguen amb foc es cremen".





Així ho ha expressat el mandatari xinès a la primera reunió cara a cara, encara que aquesta vegada virtual, que ha mantingut amb l'inquilí de la Casa Blanca des que va arribar a la mateixa --en la seva etapa com a vicepresidents ja havien celebrat partits--.





"L'aspiració comuna de tot el poble xinès és aconseguir la reunificació completa de la Xina. Som pacients i estem disposats a fer tot el possible per lluitar per la perspectiva de la reunificació pacífica amb la major sinceritat, però si les forces separatistes de la 'independència' de Taiwan' provoquen i forcen el seu pas, o fins i tot traspassen la línia vermella, haurem de prendre mesures decisives", ha afegit el president xinès, segons l'agència de notícies Xinhua.





Sobre aquesta qüestió, Biden ha assenyalat que manté els seus "compromisos" a la regió apostant per un "Indo-Pacífic lliure i obert", alhora que ha reiterat la "importància" de la llibertat de navegació i sobrevol segur per a la " prosperitat".





" A Taiwan, els Estats Units segueixen compromès amb la política d''una sola Xina', guiada per la Llei de Relacions amb Taiwan, els tres comunicats conjunts i les sis garanties ", ha defensat, informa la Casa Blanca.





D'altra banda, el president nord-americà ha expressat a Xi la seva preocupació per les "pràctiques" de Pequín a Xinjiang, Tibet i Hong Kong, així com "pels Drets Humans en general", per la qual cosa ha destacat la "necessitat de protegir els treballadors i les indústries nord-americanes de les pràctiques econòmiques i comercials injustes de la Xina".





Els dos líders també han intercanviat punts de vista sobre "desafiaments regionals clau", inclosos Corea del Nord, Afganistan i Iran, i han establert les formes perquè les dues parts continuïn les converses en una sèrie d'àrees.





PREVENIR EL CONFLICTE





L'inquilí de la Casa Blanca ha demanat també a Xi "assegurar que la competència" entre els països "no es desviï cap a un conflicte, ja sigui intencionat o no", sinó que sigui una "competència simple i directa".





"Em sembla que necessitem establir algunes barreres de sentit comú, ser clars i honestos quan no hi estem d'acord, i treballar plegats on els nostres interessos es creuen, especialment en assumptes globals vitals com el canvi climàtic", ha apuntat Biden.





Alhora, ha incidit que res d'això suposa un "favor" per a Pequín o Washington, sinó que "el que fa l'un per l'altre" suposa un "lideratge mundial responsable". "I vostè és un líder mundial important, igual que els Estats Units", ha reconegut davant Xi.





En aquesta línia, ha subratllat que la relació bilateral de la Xina i els Estats Units "tindrà un impacte profund" als dos territoris, però també a "la resta del món", per la qual cosa, ha afegit, "tots els països han de jugar amb les mateixes regles".





D'aquesta manera, Biden ha demandat una relació en què tots dos siguin "oberts i sincers" i tinguin una comunicació "honesta i directa" sobre les prioritats i intencions de les dues parts.





Per la seva banda, Xi s'ha referit al seu "vell amic" per subratllar que tant la Xina com els Estats Units enfronten "múltiples desafiaments junts", i advocar per la "comunicació i cooperació" de totes dues com les "dues economies més grans del món" i membres permanents del Consell de Seguretat de l'ONU que són.





"Tots hem de gestionar bé els nostres assumptes interns i, alhora, assumir la nostra part de responsabilitats internacionals i treballar junts per promoure la noble causa de la pau i el desenvolupament mundial", ha dit.





Així, ha assenyalat que aquest és el "desig compartit" de la gent dels dos països i "de tot el món". "Es requereix una relació sòlida i estable entre la Xina i els Estats Units per promoure el desenvolupament respectiu dels nostres dos països i per salvaguardar un entorn internacional pacífic i estable, inclosa la recerca de respostes efectives als desafiaments globals com el canvi climàtic i la pandèmia de COVID-19", ha aprofundit.





"RESPETAR-SE MÚTUAMENT"





Per això, ha ressaltat que Pequín i Washington "han de respectar-se mútuament, conviure en pau i buscar una cooperació de benefici mutu".





Alhora, ha expressat la seva disposició a treballar amb Biden per "generar consens, prendre mesures actives i fer avançar les relacions en una direcció positiva".





"Fer-ho promouria els interessos dels nostres dos pobles i respondria a les expectatives de la comunitat internacional", ha assegurat el mandatari xinès en el marc del seu diàleg amb Biden.





La cita virtual es produeix després que Pequín hagi publicat recentment un comunicat en què expressava la seva voluntat de "millorar els intercanvis i la cooperació" amb els Estats Units. A més, tots dos països van arribar la setmana passada a un acord per accelerar les seves accions en la lluita contra el canvi climàtic.





Això no obstant, també es desenvolupen tensions actualment entre els països. Entre elles, Taiwan és un dels temes que més conflicte genera en les relacions bilaterals entre les dues potències, ja que l'illa denuncia amb el suport de Washington els constants sobrevols d'avions militars xinesos a l'espai aeri taiwanès, cosa que la Xina ha criticat.





Pequín considera Taiwan com a part del seu territori malgrat que és independent 'de facto' des del final de la guerra civil xinesa el 1959.





A més, Washington condemna el "genocidi i crims contra la humanitat" exercida per Pequín en la repressió dels musulmans uigurs i d'altres minories a la regió de Xinjiang.