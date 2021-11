Bernardo Montoya acusa la seva exnòvia de l'assassinat de Laura Luelmo

Judici amb jurat popular contra Bernardo Montoya /@EP





Laura Luelmo era una professora de 26 anys que es va traslladar a El Campillo, una localitat de Huelva, a treballar. Però al cap de poques setmanes va ser agredida sexualment i assassinada. El sospitós del crim va ser Bernardo Montoya, un home que acabava de sortir de presó i que va confessar els fets davant la policia, a la seu judicial i a la televisió. Tot i això, el presumpte assassí de la noia ha inculpat ara la seva exparella de l'assassinat.





Aquest dilluns va tenir lloc la primera sessió d'un judici en què s'enfronta a 32 anys de presó. No hi haurà testimonis més enllà del jurat popular, el seu advocat i les tres acusacions personades a la causa. Va ser davant seu que va ratificar la seva última versió dels fets. "Sóc innocent", va dir. Segons les seves declaracions, va ser la seva exparella la que va assassinar Laura Luelmo, "moguda per la gelosia", i ell es va atribuir el crim "per amor" .





Aquestes dades es coneixen per l'advocat de Bernardo Montoya, que abans d'entrar a l'Audiència Provincial de Huelva a la sessió de tarda aquest dilluns, va explicar que el seu client "en absolut" s'ha declarat culpable. Com assenyalàvem, ha inculpat la seva exparella, que en un inici també va ser investigada però que finalment es va excloure.





El judici serà a porta tancada i els mitjans no hi podran tenir accés. Així, caldrà esperar a conèixer la sentència per tenir l'informació completa. La Fiscalia demana per a ell presó permanent revisable per un delicte d'assassinat i 32 anys de presó, per detenció il·legal i agressió sexual.