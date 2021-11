El Govern central aprova l'indult parcial per a Juana Rivas

@EP





El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts en la reunió d'aquest dimarts l'indult parcial per a Juana Rivas, la dona de Granada que el 2018 va ser condemnada a dos anys i mig de presó per un delicte de substracció dels seus dos fills menors, segons han confirmat a Europa Press fonts de l'executiu.





D'aquesta manera, la condemna se li queda en un any y tres mesos de prisió i se li sustitueix la inhabilitació per exercir la pàtria potestat per una pena de 180 dies de treball benèfic a la comunitat.





Aquesta decisió es produeix dues setmanes després que el ple de la sala segona del Tribunal Suprem (TS) va enviar un informe al Govern central sobre el posicionament dels magistrats al voltant d'aquesta decisió.





El Suprem va reconèixer que existia divisió en aquesta matèria. En concret, vuit dels magistrats donen suport a l'indult parcial per a Rivas, mentre que els altres vuit, entre els quals s'inclou el president de la sala, Manuel Marchena, s'hi oposen.





Els primers fan referència a l'"interès superior del menor" en la condemna a l'exparella de Rivas i pare dels nens per un delicte de lesions en l'àmbit familiar o a les declaracions del fill gran en seu judicial en què "manifesta el desig de viure amb la mare i els maltractaments del pare".





Els segons creuen que si aquesta mesura de gràcia s'administra "sense atendre circumstàncies veritablement distintives, relacionades per descomptat amb criteris d'equitat", es veuria afectada "la generalitat de la norma i el dret a la igualtat de tots els ciutadans".