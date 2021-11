Detingut un treballador de l'Aeroport de Barcelona per robar cablejat per valor de 18.000 euros

Aeroport del Prat @ep





La Guàrdia Civil ha detingut un treballador de l'Aeroport de Barcelona-El Prat per presumptament robar cablejat elèctric de coure valorat en 18.000 euros.





Segons ha informat el cos en un comunicat aquest dimarts, els agents van iniciar una investigació després de rebre diverses denúncies d'una empresa que treballa a l'aeroport que apuntava que s'havia sostret "cablejat de coure de gran gruix".





La investigació va determinar que un treballador de manteniment desactivava la torre d'enllumenat "per no ser detectat durant el robatori del cablejat que estava emmagatzemat en bobines a la plataforma per ser instal·lat", i els agents el van detenir 'in fraganti'.