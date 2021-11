CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Palau de la Música catalana /@Pixabay





Bona tarda, estimats lectors i lectores!





Aquest dimarts 16 de novembre se celebra el dia Internacional del Patrimoni Mundial i a Catalunya tenim multitud de llocs amb aquest distintiu atorgat per la Unesco. Però com que no podem parlar de tots ells, n'hem escollit un per la seva proximitat i per les sensacions tan boniques que viuen els qui acudeixen a un espectacle al seu interior: el Palau de la Música catalana.





Situat al bell mig del Barri Gòtic, el Palau és una de les obres modernistes més emblemàtiques de la Ciutat Comtal. Va ser construït entre el 1905 i el 1908 per l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner com a seu de l'Orfeó Català i ara és l'única sala de concerts declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO. A més, serveix com a punt de trobada de la vida cultural i social de Catalunya.





Ara que el coneixem una mica millor, us deixem amb el nostre podcast informatiu perquè sucumbeu a l'actualitat narrada.

















LES 4 NOTÍCIES DEL DIA: