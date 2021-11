El nivell d'anglès dels espanyols continua a la cua d'Europa, a la 25a posició

Magic English, curs d'anglès @ep





El nivell d' anglès dels espanyols segueix sense millorar i ocupa la 33a posició dins del rànquing mundial, amb una puntuació total de 540 punts, segons l'informe EF EPI 2020, publicat aquest dimarts 16 de novembre.





L'informe, que avalua el domini d'aquest idioma en els adults i classifica els països i les regions no angloparlants segons els resultats obtinguts, ha estat elaborat amb les dades extretes de la prova d'anglès EF SET, que han realitzat 2 milions de participants de 112 països.





Segons l'informe, Espanya manté una tendència a la baixa en el nivell d'anglès des del 2014, quan va aconseguir una puntuació de 549 punts , i es va situar a la 20a posició al rànquing mundial. Des de llavors, es manté en un nivell mitjà de domini de l'anglès, a l'alçada de països com ara Costa Rica o la Xina.





Tal com destaca el document, aquest nivell indica que algunes de les tasques bàsiques que es poden desenvolupar són: participar en reunions a l'àrea de coneixement pròpia, entendre les lletres de les cançons o escriure missatges de correu professionals sobre temes coneguts.





L'informe també posa de manifest que el nivell d'anglès a Europa continua sent més alt que a qualsevol altra regió. De fet, ha augmentat considerablement des del 2011. No obstant això, països com França (al lloc 31 del rànquing mundial), Espanya (al 33) i Itàlia (al 35), tres de les economies europees més grans, continuen estant a les últimes posicions del rànquing, igual que en les edicions anteriors, amb un nivell mitjà de domini d'aquest idioma.





A nivell internacional, Països Baixos ocupa per tercer any consecutiu el número 1 del rànquing, seguit d'Àustria, Dinamarca, Singapur, Noruega, Bèlgica, Portugal, Suècia, Finlàndia i Croàcia, tots al Top 10, amb un nivell molt alt de anglès. Alemanya, Sud-àfrica i Luxemburg també es troben en aquesta llista. A nivell europeu, Espanya se situa a la 25a posició de 35 països.





PAÍS BASC I BILBAO, LES QUE MILLOR PARLEN ANGLÈS





A nivell nacional, el País Basc (amb una nota de 571) i Bilbao (582 punts), són la comunitat i la ciutat del país que presenten un nivell més alt d'anglès. En segona posició es troben Catalunya (570 punts) i la ciutat de la Corunya, amb una puntuació de 571.





Galícia, Castella i Lleó, Madrid, Navarra, Aragó i Cantàbria obtenen un alt nivell d'anglès. Astúries obté un nivell mitjà amb una puntuació de 547, lleugerament superior a la mitjana espanyola (540).





Seguidament, per sota de la mitjana espanyola, i amb un nivell mitjà, se situen Andalusia, la Comunitat Valenciana, Múrcia, Castella-la Manxa, Illes Balears, Illes Canàries, La Rioja i, en darrera posició, Extremadura.





Pel que fa a ciutats espanyoles, a més de Bilbao i la Corunya, Barcelona, Madrid i Saragossa obtenen un nivell alt, mentre que Sevilla, Màlaga i València estan per sobre la mitjana espanyola, mentre que Alacant es posiciona 20 punts per sota de la mitjana espanyola .





ALTRES CONCLUSIONS





Una altra de les conclusions de l'estudi és que els adults més grans de 30 anys són els que més han millorat des de l'any passat, i els més grans de 40 anys se situen per primera vegada a la banda de competència moderada. Aquestes tendències posen de manifest, segons l'informe, la capacitat dels adults per adquirir coneixements lingüístics al llarg de la carrera professional. Des del 2015, els adults de 30 anys han millorat el seu anglès tres vegades més que els de 21 a 25 anys.





D'altra banda, l'informe revela que, per primer cop a tot el món, el domini de l'anglès per part dels homes ha superat el de les dones. Totes les regions, excepte Àsia, presenten la mateixa tendència: l'anglès de les dones es manté estable, mentre que el dels homes millora. Àfrica és l'únic lloc on les dones continuen estant al davant, però la bretxa també s'està tancant.





Segons EF Education First, aquesta tendència ja es va confirmar l'any passat a Europa i aquest any aquesta diferència s'ha duplicat. De mitjana, els homes d'Albània, la República Txeca, Dinamarca i Espanya van superar significativament les dones.





Així mateix, un any més, l'anglès es reafirma com l'idioma més demandat per les empreses i, segons l'informe, els efectes de la pandèmia social i econòmic han fet que aquesta competència sigui encara més dura i la població espanyola no està preparada .