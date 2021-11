L'arribada d'una DANA provocarà nevades i fred intens a Espanya la setmana que ve

Carrer ple de neu per La Filomena @ep





Aquest cap de setmana és probable que comenci a ondular-se el raig polar que actualment s'està intensificant, un procés que podria generar una potent dorsal atlàntica a l'oest de les Illes Britàniques i una borrasca al centre d'Europa, cosa que originaria l'entrada de una possible depressió aïllada en nivells alts (DANA) sobre Espanya que tendiria a desplaçar-se posteriorment cap a la Mediterrània i que generarà aire fred i nevades a àmplies zones de la Península i de les Balears, segons l'expert de Meteored, Francisco Martín.





L'expert pronostica que, a partir de diumenge, és probable que es refredi l'ambient al país a causa de l'entrada del vent del nord causat per la formació d'una "dorsal atlàntica de bloqueig", juntament amb un branc descendent de nord a sud orientat al territori peninsular.





D'aquesta manera, la DANA resultant desencadenaria al país un episodi de "pluges abundants" al terç nord peninsular, Balears i zones llevantines. També es preveuen precipitacions a les Canàries, encara que el seu origen és fruit d'altres sistemes ennuvolats.





La predicció també apunta que les nevades podrien afectar "moltes" zones altes peninsulars i de la Meseta Nord. En paraules de Martin, “aquesta invasió sembla estar pràcticament assegurada” i afegeix que, juntament amb el vent, la sensació de fred es veurà “intensificada”.





Per tot això, Martín pronostica un "canvi de temps" per a la setmana que ve que, si es confirma, seria "la primera envestida de l'hivern" tot i que ha descartat que es produeixi "l'arribada d'una nova Filomena perquè la dinàmica i la gènesi de la situació no és igual", tot i que ha alertat que "caldrà estar atent" a la predicció.





PONT DE LA CONSTITUCIÓ: FRED I PLUJÓS





De cara al Pont de la Constitució, del 6 al 8 de desembre, ' eltiempo.es ' ha avançat que els models revelen que sol ser fred i plujós segons una anàlisi realitzada amb dades compreses entre el període que va del 1981 al 2010, quan es constata que la pluja fa acte de presència en més de la meitat de les ocasions a tot el territori, incloent els arxipèlags. No obstant això, la pluja és més habitual a l'oest i nord-oest, i menys al sud-est.





Així doncs, la ciutat més plujosa és Lugo, on ha precipitat el 96% dels anys, plovent a més un 74% dels dies. Castella i Lleó també destaca, amb un 83% dels anys i un 51% dels dies amb precipitació a Valladolid. Al sud-oest, Cáceres presenta un 79% dels anys humits, amb un total del 53% dels dies amb algun tipus de precipitació.





Per contra, les precipitacions són menors al sud-est peninsular i l'orient de les illes Canàries. A San Javier (Múrcia) plou el 50% dels anys, però amb prou feines ho ha fet en un 21,8% dels dies mentre que a Lanzarote ha plogut gairebé un 57% dels anys però amb prou feines un 26,6% dels anys dies. Això vol dir que si bé és normal que plogui, aquestes pluges solen ser escasses i concentrar-se en un o dos dies.





A més, el desembre pot estar dominat per l'estabilitat i les boires. Aquestes boires, a zones com la vall del Duero o a Lleida, poden ser molt persistents i espesses i produir precipitacions febles, pujant la quantitat d'anys i dies en què hi ha precipitacions als llocs on afecten. També poden donar-se nevades, especialment en zones dels dos altiplans, per la qual cosa no és estrany veure neu a capitals com Sòria, Àvila o Terol.





D'acord a la climatologia, les temperatures mitjanes són força fredes a gairebé tot el país. Les zones més fredes es localitzen a les dues altiplans, amb capitals com Sòria, amb 4,5ºC, i municipis com Molina d'Aragó, amb 3,8ºC. En general, a Castella i Lleó, Madrid i Castella-la Manxa les temperatures mitjanes solen situar-se entre els 3ºC a 6ºC, la qual cosa indica un ambient molt fred.