La diabetis tipus 2 es podria detectar 19 anys abans de la seva aparició

La Universitat de Lund (Suècia) ha publicat un estudi a la revista Nature en què revela que la Diabetis tipus 2, la més comuna, podria detectar-se fins i tot 19 anys abans de l'aparició dels primers símptomes. Així ho han conclòs després d'analitzar els casos de 5.318 pacients de Suècia i Finlàndia durant aquest mateix període de temps.





Persona mesurant el nivell d'insulina a la sang /@EP





Segons dades del Ministeri de Sanitat, entre el 5 i el 10% de la població general espanyola pateix Diabetes mellitus. A més, algunes investigacions indiquen que per cada persona diagnosticada, n'hi podria haver una altra que no sap que té aquesta malaltia perquè els seus símptomes poden passar desapercebuts.





Tot i això, detectar la diabetis és important per millorar la salut de les persones que la pateixen i evitar que la seva qualitat de vida es vegi perjudicada. Per aquesta raó és tan important la troballa de la Universitat de Lund: un nivell elevat de proteïna folistatina en sang permetria diagnosticar la diabetis tipus 2 fins a 19 anys abans que apareguin els primers símptomes.





EL PAPER DE LA FOLISTATINA EN LA DIABETIS





La folistatina és una proteïna que apareix especialment al fetge i que ajuda a la correcta regulació del metabolisme del cos. Però quan a la sang hi ha massa folistatina, els greixos del teixit adipós, lloc on s'emmagatzema l'energia en forma de greix, s'acaben danyant. Com a conseqüència, al fetge apareix més lípid i amb això l'aparició de malalties.





Sobre això, els investigadors detallen a l'estudi que "la folistatina d'alta circulació s'associa amb la resistència a la insulina del teixit adipós" i per tant a un "major risc de diabetis tipus 2", a més de a la "malaltia del fetge gras no alcohòlic”.





"La folistatina té el potencial de convertir-se en un important biomarcador per predir la futura diabetis de tipus 2, i també ens apropa a la comprensió dels mecanismes subjacents a la malaltia", apunta l'estudi.







A més, mesurar el nivell de folistatina en sang és senzill: només cal una analítica. Així doncs, les persones de risc podrien sotmetre's a aquestes anàlisis periòdicament per predir amb antelació una possible aparició de diabetis de tipus 2.









QUI TÉ RISC DE PATIR DIABETIS TIPUS 2?







Hi ha diversos factors de risc per desenvolupar diabetis d'aquest tipus, com són l'edat, ser home, tenir un pes elevat, la hipertensió, l'alcoholisme, la inactivitat, la síndrome de l'ovari poliquístic en les dones, els antecedents familiars o tenir el colesterol alt.





Tot i això, i encara que com hem indicat l'edat és un factor important, ja que es dóna sobretot en persones més grans de 45 anys, també hi ha nens que la pateixen. Així ens ho va confirmar a Catalunyapress el pediatre d'Atenció Primària Gonzalo Oñoro Otero, que va participar en un article sobre l'obesitat infantil, causa principal per la qual els més petits pateixen malalties que principalment desenvolupen les persones en edat adulta.