Ryanair no pot cobrar per portar la maleta a la cabina, segons una sentència

Ryanair no pot cobrar un suplement econòmic per transportar una maleta a l'avió. Així ho ha manifestat una magistrada d'un jutjat de Palma en una sentència, que condemna la companyia aèria a indemnitzar un passatger a qui no li va permetre pujar l'equipatge a l'avió en negar-se a pagar el suplement, segons informa El Diario de Palma.





La jutgessa Margarita Poveda Bernal, del jutjat Mercantil de Palma, entén que la companyia només podria cobrar un suplement per transportar l'equipatge al celler de la nau, ja que és un servei que suposa un cost per a la companyia.





El passatger afectat no va poder embarcar a l'avió al negar-se a pagar el suplement de 20 lliures que exigia la companyia per viatjar l'equipatge. Entre els seus objectes personals, el passatger portava material mèdic per tractar una malaltia que pateix.





La sentència dóna la raó al passatger, encara que de manera molt moderada, exigint a Ryanair una indemnització de 387 euros. Una xifra simbòlica tenint en compte el que factura la companyia.





La companyia va justificar la denegació de l'embarcament al·legant que el viatger havia comprat un bitllet que no incloïa el bitllet de mà, i que sabia amb antelació que cal pagar el suplement per viatjar.